TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 11 januari

11 januari 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Unbreakable’, 22u25 op VIER

‘Glass’, het laatste deel van deze donkere superheldentrilogie van regisseur M. Night Shyamalan, kwam begin 2019 in de cinemazalen. Heel leuk allemaal, maar wij zijn ook nog steeds verzot op ‘Unbreakable’, het eerste deel uit die reeks. Daarin maken we kennis met veiligheidsagent David Dunn (Bruce Willis). Hij overleeft als enige een treinramp zonder er iets aan over te houden. Kort na de ramp wordt David benaderd door stripboekhandelaar Elijah Price (Samuel L. Jackson)...

‘ The Wolf of Wall Street ’, 20u30 op Q2

Martin Scorcese! Leonardo DiCaprio! Jonah Hill! Margot Robbie! Voila, vier goede redenen om naar ‘The Wolf of Wall Street’ te kijken.

‘Mean Girls’, 20u25 op Vitaya

In feite hoeven we deze klassieker niet meer voor te stellen, maar omdat we toffer zijn dan je zou verwachten, doen we het toch. De film draait rond Cady Heron (Lindsay Lohan), die als 15-jarige voor het eerst op de middelbare school terechtkomt. Cady raakt bevriend met de populaire Plastics, maar dat loopt niet geheel volgens plan wanneer er een mooie jongen in het spel komt...

‘Vampieren in de nacht’, 19u50 op NPO 3

Ben jij, na het succes van ‘True blood’ en ‘Dracula’, opnieuw op zoek naar een vampierenreeks om eens echt je tanden in te zetten? Dan is ‘Vampieren in de nacht’ volgens ons een ideale keuze. Daarin worden we teruggeflitst naar Europa in 1889. De erfgenamen van de vijf overgebleven vampierenclans beseffen dat ze hun krachten moeten bundelen als ze willen overleven...

‘Cheat’, 20u25 op NPO 3

Het is nog niet gebeurd dat we twee series op NPO 3 achter elkaar aanprijzen, maar vandaag blijkt het toch die dag te zijn. En dat allemaal dankzij ‘Cheat’, een vierdelige Britse thrillerserie. In deze reeks draait alles om Leah Dale (Katherine Kelly), een docent sociologie aan de universiteit van Cambridge. Leah heeft het goed voor elkaar, tot een verdacht goed geschreven paper haar leven op z’n kop zet...