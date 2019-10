TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 14 oktober IDR

14 oktober 2019

‘Belpop: 40 jaar Ancienne Belgique’, 21u20 op Canvas

Ja, wij kunnen heel erg genieten van ‘Belpop’, waarin iconen uit de Vlaamse muziekgeschiedenis in de spotlights worden gezet. Vorige week was het de beurt aan Joost Zweegers en diens band Novastar om het negende seizoen op gang te trappen, deze week wordt het veertigjarige bestaan van muziektempel AB gevierd.

‘Boer zkt vrouw: de wereld rond’, 20u35 op VTM

Nadat An Lemmens horseman Stephan vorige week vertelde dat hij - per hoge uitzondering - niet drie, maar vier dames mag ontvangen, bereidt de man zich voor op hun komst. Je zou voor minder als er ineens zoveel vrouwen neerstrijken op je erf...

‘De rechtbank’, 20u35 op Vier

Deze docureeks zit vandaag alweer aan haar achtste aflevering, en ook deze week is Geert Vandaele van de politierechtbank in Veurne (de rechter op de bovenstaande foto, jawel) van de partij. Zolang hij ons geen boete uitschrijft: helemaal prima!

‘De slimste mens ter wereld’, 21u30 op Vier

We hebben er even op moeten wachten, maar vanavond gaat het zeventiende (!!!) seizoen van ‘De slimste mens ter wereld’ eindelijk van start. Presentator van dienst is nog steeds Erik Van Looy, die vanavond zangeres Natalia, sportvrouw Ann Wauters en funny guy Philippe Geubels mag ontvangen. Zij zijn de eersten die zullen proberen om in de voetsporen van vorige winnaar Peter Van de Veire te treden. Let the games begin!

‘Dublin murders’, 22u00 op BBC 1

We hebben het al vaker gezegd in deze rubriek, maar wij hebben een grote fascinatie voor misdaadreeksen. En bijgevolg komt het dan ook niet als een verrassing dat we ‘Dublin murders’ willen aanprijzen in ons lijstje tv-tips voor vanavond. Het verhaal draait rond een lijk, maar dat had u ongetwijfeld al kunnen raden. En voorts gaan we geen spoilers meer verklappen!