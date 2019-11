TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 2 november IDR

02 november 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Wat een Jaar!’, 20u35 op VTM

Hoera! Het is vandaag alweer de negende aflevering van het tweede seizoen van ‘Wat een Jaar’. En dat is nog steeds de nostalgische spelshow waarin Koen Wauters, Jonas Van Geel en Nathalie Meskens met enkele bekende gasten terugkeren naar een bepaald jaartal. Wij kijken vooral uit naar de zangstondes op het einde van iedere aflevering, want die zijn telkens geniaal!

‘The proposal’, 21u35 op VTM

Heb je na ‘Wat een jaar!’ geen zin om te zappen? Goed nieuws, want je kan gewoon blijven hangen bij VTM. Zij brengen aansluitend immers de romantische komedie ‘The Proposal’. Daarin dreigt Margaret (Sandra Bullock) uit Amerika gezet te worden. Om dat te voorkomen, dwingt ze haar assistent Andrew (Ryan Reynolds) om met haar te trouwen. Als wij ooit het land uitgezet worden, dan mag Ryan ook gedwongen met ons trouwen. Of zelfs vrijwillig!

‘The Truman show’, 23u00 op Q2

Wat als... je zonder het te beseffen de hoofdrol speelt in de meest ambitieuze realityreeks aller tijden? Wij zouden dan vooral hopen dat we niet verzanden in ‘Ex on the Beach’-iaanse drama’s, maar gelukkig kunnen we er ons dankzij ‘The Truman show’ ook filmisch iets bij voorstellen. Alleen al voor het acteertalent van Jim Carrey een onmisbare film!

‘Fearless’, 22u40 op NPO 2

Mag het allemaal wat ernstiger? Dan is er ‘Fearless’, een Britse misdaadserie over Emma Banville (Helen McCrory - die uit ‘Peaky Blinders’, jawel - ), een strijdlustige mensenrechtenadvocate. Zij verrast vriend en vijand wanneer ze de zaak aanneemt van Kevin Russell (Sam Swainsbury), een man die al veertien jaar lang beweert dat hij ten onrechte vastzit voor moord...

‘Pose’, 22u45 op BBC 2

Zin in een serie die je meeneemt in de tijd? Dan ben je bij Netflix-pareltje ‘Pose’ aan het juiste adres. Sinds 30 oktober staat het hele tweede seizoen integraal op de streamingdienst, maar voor de mensen die niet in het bezit zijn van een abonnement, is er gelukkig ook BBC 2. Zij brengen vanavond aflevering drie en vier op het scherm, waarbij duidelijk wordt dat de nineties niet de gehoopte ‘golden years’ zijn voor Elektra...