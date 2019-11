TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 3 november IDR

03 november 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘De twaalf’, 21u05 op Eén

Hoera, want bij Eén zenden ze een gloednieuwe fictiereeks uit op zondagavond! En dat wil naar goede gewoonte zeggen dat we weer verwend worden. Deze keer draait alles rond het proces van schooldirectrice Frie Palmers (Maaike Cafmeyer), die terechtstaat voor een dubbele moord. Ze zou zowel haar beste vriendin als haar dochtertje Roos vermoord hebben. Volgens Frie is ze onschuldig, maar denkt de jury daar ook zo over?

‘Make Belgium great again’, 19u55 op VTM

Vorig seizoen slaagde Frances er niet alleen in om het aantal orgaandonoren op te krikken, ze bracht onder andere ook meer drinkbussen (en dus minder plasticafval) in het straatbeeld. Een tweede seizoen van de wereldverbeterende avonturen van Lefebure kon dus niet uitblijven. Terecht, denken wij dan. Zo bracht ze dit seizoen al stewardess Nidhi in contact met de man die haar hielp na de aanslag van 22 maart, zoals u in bovenstaand filmpje kan zien. Deze week wil Frances onder andere een lans breken voor vrijwilligerswerk.

‘Dancing with the stars’, 20u00 op Vier

Het was vorige week nog maar dat Julie Vermeire de allereerste tien van het tweede seizoen van ‘Dancing with the stars’ wist te versieren. Weinig verrassend dus dat zij vanavond in de halve finale staat. Daarin neemt de dochter van Jacques Vermeire het op tegen Kelly Pfaff, Jani Kazaltzis en Viktor Verhulst om een van de drie plekjes in de finale te bemachtigen. Wij zijn benieuwd of het haar lukt!

‘His dark materials’, 21u00 op BBC 1

Weet jij na ‘Game of Thrones’ echt niet van welk fantasyhout je pijlen moet maken? Goed nieuws, want vanaf nu is er ‘His dark materials’, een nagelnieuwe co-productie tussen BBC en HBO. In deze reeks, die vanaf zes november ook op Play te zien is - speelt het verhaal zich af in een universum waarbij alle mensen ook een daemon hebben: een afspiegeling van de ziel in de vorm van een dier. In ons geval zou dat waarschijnlijk een worm zijn, maar kom.