‘Die huis’, 21u15 op Een

Een herhaling, maar wat voor een. In deze aflevering van reportagereeks ‘Die Huis’ bracht Eric Goens een gesprek met Stefaan Degand. Daarin getuigde de acteur voor het eerst over het overlijden van z’n vrouw Julie. Geloof ons: dit is een uur lang beklijvende televisie.

‘De zomer van’, 21u00 op VTM



Programmamaker Eric Goens volgt in ‘De zomer van’ verschillende Bekende Vlamingen om eens te polsen hoe ze de zeer atypische zomer van 2020 beleven. Vandaag is het de beurt aan Laura Tesoro, Dirk Vantichelt en Jens Dendoncker. Hoera!

‘Vermist’, 22u15 op Vier



Toegegeven: wij zijn in principe tegen herhalingen. Maar niet als het om ‘Vermist’ gaat, een - in onze ogen - geweldige politiereeks waarin kleppers als Joke Devynck en Stan van Samang de show stelen als leden van de Cel Vermiste Personen.

‘The rise of the Murdoch dynasty’, 22u00 op BBC 2

Wie vanavond iets wil bijleren, kan maar beter afstemmen op BBC 2. De Britse zender brengt vanavond immers het laatste deel van de driedelige docureeks over de politieke invloed van/de machtsstrijd binnen de familie van mediamagnaat Rupert Murdoch. Jawel, die van het ‘News of the World’-telefoonhackingschandaal. En ook die van de bemoeienissen met de brexit en de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.