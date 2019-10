TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 6 oktober IDR

06 oktober 2019

‘Grenslanders’, 21u op Eén

Hoera, want vanavond gaat Eén verder met de vijfde aflevering van ‘Grenslanders’. Daarin verliest Tara (Jasmine Sendar) haar meest betrouwbare informant en moet Bert (Koen De Bouw) zich bij de politie gaan verantwoorden wegens zijn wangedrag in Antwerpen...

‘Harry Gruyaert: Photographer’, 22u40 op Canvas

Een docu over een fotograaf? Dat klinkt misschien een tikkeltje saai, maar niet als het over de Belg Harry Gruyaert gaat, een van de pioniers van de kleurenfotografie. En dan zeggen dat de man van z’n ouders geen beeldjes mocht kieken...

‘Dancing with the Stars’, 20u op VIER

Vorige week was te zien hoe Michaël Pas als eerste danser het tweede seizoen van ‘Dancing with the Stars’ moest verlaten. De kandidaten beseffen nu dus ook dat de afvalrace pas echt begonnen is. Wij zijn benieuwd wie deze week z’n dansschoenen moet inpakken...