TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 23 juli IDR

23 juli 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Telefacts zomer’, 22u30 op VTM

Een nieuwe week, een nieuwe ophefmakende buitenlandse reportage die wordt ingeleid door Julie Colpaert. Dit keer treden we binnen in de wereld van de MSC Seaside, een van de grootste cruiseschepen ter wereld. Hoe zo’n boot reilt en - komt ie - zeilt, ontdek je vanaf 22u30 op VTM!

‘Elementary’, 19u35 op vijf

We weten het: dit zijn herhalingen. Maar dat neemt niet weg dat het eerste seizoen van de Amerikaanse misdaadserie ‘Elementary’ eindigt met een cliffhanger van jewelste. Sherlock Holmes (Jonny Lee Miller) komt immers oog in oog te staan met Moriarty (Natalie Dormer), zijn ex-vriendin én grootste vijand. Zij bekent dat ze haar eigen dood heeft geënsceneerd zodat Sherlock haar snode plannen niet zou dwarsbomen...

‘Waco: madman or messiah’, 22u45 op NPO 2

Niets zo fascinerend/entertainend als een docu over een sekte om je dinsdagavond mee af te sluiten, moeten ze bij NPO 2 gedacht hebben. En dus brengen zij vanavond het eerste deel van het tweeluik rond ‘Branch Davidians’-sekteleider David Koresh. De man had zo’n invloed op z’n volgelingen dat hij hen zelfs tot een massale zelfmoord kon verplichten, nadat ze in Waco dagenlang belegerd werden door de Amerikaanse ordediensten. De Britse documentairemaker Christopher Spencer haalde z’n beste Paul Jambers boven en zocht uit wie David was en waarom hij erin slaagde om zoveel mensen mee te nemen in z’n waanzin.

‘Keeping Faith’, 22u op BBC 1

Waar is de man van Faith (Eve Myles) naartoe? Wij hebben er, net als het hoofdpersonage in deze dramaserie, totaal geen idee van. Maar misschien ontdekken we het in dit tweede seizoen wél!