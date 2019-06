TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 9 juni IDR

09 juni 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Ex on the beach: Double Dutch All Stars’, 21u30 op MTV

Is ‘Love Island’ naar jouw mening veel te soft? Dan is er gelukkig het ‘All Stars’-seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, waarin ook ‘Temptation Island’-verleidster Yasmine te zien is. Net als ‘Temptation Island’ verleider Joshua, die zijn floshua wel eens van naderbij kennis wil laten maken met de donkerharige schone...

‘Love Island’, 21u30 op Vier

Wie liefde echter belangrijker vindt dan lust, hoeft uiteraard niet voor bovenstaand programma te kiezen. Nee, die mensen willen we van harte aanraden om af te stemmen op Love Island’. Na de exit van Kaat en Vinnie zijn de kaarten in de villa serieus door elkaar geschud...

‘Master and Commander: the far side of the world’, 20u40 op CAZ

Geen zin in een realityreeks? Dan kan je gelukkig ook bij CAZ terecht, want zij zenden de heerlijke avonturenfilm ‘Master and Commander: the far side of the world’ uit. Daarin kruipt Russell Crowe in de huid van Jack Aubrey, de kapitein van een Brits oorlogsschip. Jack en zijn bemanningsleden gaan de strijd aan met de vloot van Napoleon en dat zorgt uiteraard voor heel wat gevechten en dingen die ontploffen. Woehoe!

‘Last Days’, 20u15 op NPO 2

In ‘Last Days’ onderzoekt fotografe Lieve Blancquaert wat het betekent om op een bepaalde plek in de wereld ouder te worden. Vanavond trekt Lieve naar Sun City, een dorp uit 1960 dat als allereerste exclusief werd gebouwd voor 55-plussers. Of Lieve - die zelf 56 lentes jong is - een verhuis overweegt, ontdek je om 20u15 op NPO 2!