TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 26 januari IDR

26 januari 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Kamp Waes’, 20u00 op Eén

Onze favoriete durfal Tom Waes rekruteerde voor ‘Kamp Waes’ vijftien kandidaten die de selectieproeven van de Belgian Special Forces moeten doorlopen. De overblijvers krijgen vandaag hun grootste uitdaging voorgeschoteld, want de militairen willen testen hoe ze reageren wanneer een groep terroristen hen gevangen neemt...

‘Over water’, 20u50 op Eén

Alweer een hoogdag voor de luie meerwaardezoeker, want na ‘Kamp Waes’ hoef je helemaal niet te zappen. Bij Eén zenden ze immers de derde aflevering uit van het tweede seizoen van dramareeks ‘Over water’. Daarin lijkt het handeltje van de gevallen televisiester John Beckers (Tom Dewispelaere) goed te draaien, tot Ella (Evgenia Brendes) ontdekt waar John mee bezig is...

‘Earth’s Tropical Islands’, 20u55 op Canvas

Ja, wij gaan al eens graag naar Planckendael of de Antwerpse Zoo om diertjes te kijken. Maar met deze koude temperaturen komen we liever niet buiten om dat te doen. Bij Canvas snappen ze dat, want daar gaan ze van start met ‘Earth’s Tropical Islands’, een driedelige Britse natuurdocumentairereeks over de fauna en flora op de meest exotische (en afgelegen) eilanden van onze planeet. Madagaskar mag, als oudste eiland op aarde, de spits afbijten. Eerlijk? In dit geval is ‘age before beauty’ niet correct, want Madagaskar is minstens zo schoon als het oud is...

‘Non-Stop’, 20u35 op VTM

Een thriller op een vliegtuig met Liam Neeson in de hoofdrol. Klinkt goed, en is het ook!

‘American Horror Story S8', 22u45 op Q2

Meer zin in een serie die je de stuipen op het lijf jaagt? Dan zit je goed bij Q2, want zij gaan van start met het achtste seizoen van ‘American Horror Story’. Daarin heeft een nucleaire apocalyps ervoor gezorgd dat een groep overlevenden samen moet huizen in een ondergrondse bunker...