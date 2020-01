TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 4 januari IDR

04 januari 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Dracula’, vanaf vandaag op Netflix

Toegegeven: de voorbije dagen liep ‘Dracula’ al op BBC 1. Maar wie de driedelige reeks in een ruk wil uitkijken (en wel een ondertiteltje kan gebruiken) kan vanaf vandaag ook op Netflix terecht. De Britse acteur Claes Bang mocht in de huid kruipen van de griezelige graaf. En omdat we wel zin hebben in een flauw mopje: écht een reeks om je tanden in te zetten!

‘1 jaar gratis’, 20u45 op Een

Een quiz waarbij de winnaar het netto jaarloon krijgt van de meest verdienende deelnemer, dat is nog steeds het uitgangspunt van ‘1 jaar gratis’, de quiz die indertijd werd gepresenteerd dor Herman Van Molle en zijn assistente Katja Retsin. Voor de gepimpte versie mag Thomas Vanderveken de honneurs waarnemen. Of dat net zo’n fijne televisie oplevert, ontdek je vanaf 20u40 op Een!

‘Pitch Perfect 3', 20u25 op VTM

Ja, we geven het toe: wij zijn fan van ‘Pitch Perfect’. Vreugde alom dus wanneer de film in 2015 een vervolg kreeg met - jawel - ‘Pitch Perfect 2'. En nog meer vreugde alom wanneer de film in 2017 nogmaals een vervolg kreeg met - dit kon u echt niet raden - ‘Pitch Perfect 3'. Daarin zijn de Bellas ondertussen afgestudeerd, maar moeten ze vaststellen dat het niet zo gemakkelijk is om een zangcarrière uit te bouwen. Al lijkt het tij te keren wanneer de Amerikaanse meidengroep de kans krijgt om mee te doen aan een overzeese zangwedstrijd...

‘Split’, 22u30 op Q2

Een dolgedraaide schizofreen (James McAvoy) die drie meisjes kidnapt. Het uitgangspunt van ‘Split’ klinkt als een vrij conventionele thriller. Maar geloof ons: nog voor je het goed en wel beseft, zit je naar een compleet getikte prent te staren. Al onze ikken zijn het erover eens: dit is een steengoede film van regisseur M. Night Shyamalan. Geloof ons maar!