TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis

31 december 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Van Peel overleeft 2018', 20u55 op Canvas

Zin om te lachen vanavond? Dan ben je bij Canvas aan het juiste adres. De Antwerpse comedian Michael Van peel fileert er immers vanaf 20u55 het afgelopen jaar. Benieuwd of hij - na eerdere kritiek op onder andere de L(age)E(missie)Z(one) - ook zich dit jaar weer geërgerd heeft. Als hij enigszins op ons lijkt, dan is het antwoord ja.

‘Night at the Museum: Battle of the Smitsonian’, 21u25 op Een

Toegegeven: wij hebben een beetje een haat-liefdeverhouding met acteur Ben Stiller. Maar gelukkig overheerst de liefde vanavond, want wij vinden de ‘Night at the Museum’-films zeer genietbaar. In het tweede deel van deze franchise volgen we opnieuw Larry Daley (Ben Stiller). Wanneer het natuurhistorisch Museum van New York z’n deuren sluit voor een renovatie, wordt de collectie tijdelijk ondergebracht in het archief van het Smitsonian in Washington. En daar raakt Larry betrokken in een stevige oorlog tussen verschillende historische figuren...

‘Niels 30', 22u40 op VTM

Dé man die in 2018 een topjaar beleefde? Zonder twijfel Niels Destadsbader. Hij werd dit jaar dertig en vierde dat met enkele uitverkochte concerten in het Antwerpse Sportpaleis. Om Niels een laatste keer in de bloemetjes te zetten in 2018, zendt VTM vanavond ‘Niels 30' uit, een registratie van zo’n Sportpaleisconcert.

‘Marc-Marie Huijbregts - Oudejaars: Onderweg naar morgen’, 22u35 op NPO 1

Zin om te lachen met nen ollander? Vanavond kan het, want NPO 1 zendt vanaf 22u35 de oudejaarsconference van Marc-Marie Huijbregts uit. Alsjemenou!

‘Absolutely Fabulous: The Movie’, 22u op BBC 1

We weten het: critici waren niet echt enthousiast over deze film. Zonde, want de avonturen van Edina (Jennifer Saunders) en Patsy (Joanna Lumley) blijven voor een glimlach op ons gezicht zorgen. In deze film doen de dames - als vanouds - waar ze goed in zijn: winkelen, zuipen en op stap gaan in de hipste clubs van Londen. Tot ze de schuld krijgen van een groot incident tijdens een hip modefeestje...