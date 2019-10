TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 24 oktober IDR

24 oktober 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Merci voor de muziek’, 20u40 op Eén

“Thank you for the music, the songs I’m singing. Thanks for all the joy they’re bringing. Who can live without it, I ask in all honesty. What would life be? Without a song or a dance what are we?”, zong Abba. Nora Gharib en Bart Peeters brouwden er een programma rond waarbij ze vanavond voor de laatste keer aan de slag gaan met muziek.

‘Vandaag’, 21u55 op Eén

Wie graag blijft plakken bij Eén heeft geluk, want niemand minder dan de ravissante en getalenteerde Danira Boukhriss Terkessidis is nog één keertje te zien met haar dagelijkse talkshow. We weten het niet zeker, maar we durven er wel geld op verwedden dat Danira vanavond net zo hard zal knallen als de voorbije weken!

‘Steenrijk, straatarm’, 20u35 op VTM

Rijk versus arm: het is niet alleen een tegenstelling die tot nadenken stemt, het leent zich ook uitstekend tot een televisieformat. En dus ruilen twee gezinnen in ‘Steenrijk, straatarm’ een weekend van huis én inkomen. Vorige week leverde dat nog verbazing op over een open haard in de garage, maar ook deze week zijn er genoeg momenten waarop de monden van de gezinnen - en die van ons, maar dat geheel terzijde - openvallen van verbazing.

‘Huizenjagers’, 19u40 op VIER

We kunnen het moeilijk geloven, maar vanavond is het alweer de laatste ‘Huizenjagers’-aflevering van dit seizoen. De laatste week mochten iedere dag drie makelaars proberen een stulpje in de Kempen te slijten, en dat is ook voor Dave en Tinne niet anders. Zij zijn op zoek naar hun eerste eigen stekje, al moet dat stulpje wel aan enkele eisen voldoen. Zo wil het koppel niet alleen een woonst in landelijke stijl met drie slaapkamers, er moet ook een ruimte zijn waar Dave kan oefenen... op z’n goochelskills, jawel.

‘Unforgettable’, 19u35 op VIJF

Wij hebben soms het gevoel dat we alles vergeten, maar er zijn blijkbaar ook mensen die alles onthouden. Zoals Carrie Wells bijvoorbeeld, het personage van actrice Poppy Montgomery in ‘Unforgettable’. Dat helpt Carrie niet alleen om te onthouden waar ze haar sleutels heeft gelegd, maar ook om moordenaars en ander schorriemorrie te klissen. Hoera!