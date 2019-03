TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 8 maart IDR

08 maart 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Leaving Neverland’, 20u25 op Canvas

Enkel wie de afgelopen maanden onder een steen leefde, heeft nog niet van de ophefmakende HBO-documentaire ‘Leaving Neverland’ gehoord. Omdat we de kwaadste niet (altijd) zijn, geven we even de korte inhoud mee. In de docu draait het om Wade Robson en Jimmy Safechuck, twee jongetjes die in de jaren ‘80 op een meer dan gezonde belangstelling van wijlen Michael Jackson konden rekenen. Zelfs voor de fans van het eerste uur lijkt het ons moeilijk om na het bekijken van deze vier uur durende documentaire Jackson nog op te hemelen. Geen zin om vier uur lang aan je scherm gekluisterd te zitten? Dan kan je vanaf 19u50 ook afstemmen op NPO 3. Zij zenden deze docu dan ook uit, maar kaderen die ook met een avondvullende talkshow genaamd ‘Leaving Neverland Live’.

‘The Voice van Vlaanderen’, 20u40 op VTM

Ook vanavond kan je weer afstemmen op VTM om je te vergapen aan het (nog steeds) vele onontdekte zangtalent in Vlaanderen. Sean Dhondt en An Lemmens leiden alles in goede banen, terwijl de coaches al voor de vijfde keer met elkaar wedijveren om de beste stemmen in hun respectievelijke team te krijgen. Spannend!

‘Gladiator’, 20u35 op Vier

Geen zin in ‘wacko Jacko’, maar wel in een zogenaamde sandalenfilm? Juicht ende jubelt, want dan heeft Vier met ‘Gladiator’ het perfecte alternatief in de aanbieding. Russell Crowe kruipt in de huid van Maximus, een Romeinse generaal die in ongenade valt en tot slaaf wordt gemaakt. Een kleine demotie dus, maar het levert wel epische televisie op!

‘Fast Five’, 20u35 op Q2

Ja, wij vinden het nog altijd jammer dat de Amerikaanse acteur Paul Walker op 30 november 2013 om het leven kwam. Gelukkig kunnen we op tijd en stond wel genieten van z’n acteerprestaties als Brian O’Connor, z’n personage in de ‘Fast & Furious’-franchise. Zo zendt Q2 vanaf 20u35 ‘Fast Five’ uit, waarin Paul de voorlaatste keer z’n opwachting maakte. Bovendien is dit de eerste film waarin The Rock werd toegevoegd aan de sterrencast.

‘Temptation Island’, 20u35 op Vijf

Ja, we geven het toe: wij zitten nog steeds een beetje op onze honger na de eerste vier afleveringen van ‘Temptation Island’. Waren Kevin en Megan vorig jaar al zeker drie afleveringen uit elkaar, dan blijven de koppels dit jaar verrassend trouw én braaf. De ramptoerist in ons hoopt dan ook dat er vanavond toch iemand zal plooien voor de charmes van de sexy singles. Wij zouden ons geld willen zetten op Sidney, Heikki of ‘ons Milou’. Wat denken jullie?