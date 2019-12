TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 30 december IDR

30 december 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Het jaaroverzicht’, 20u35 op Eén

Eén en VRT Nieuws brengen ook deze keer een jaaroverzicht waarin ze de hoogte- en dieptepunten van 2019 bespreken. Zo was er onder andere vreugde over de geboorte van een pandatweeling, maar was er ook verdriet om de dood van radio-icoon Christophe Lambrecht...

‘Winteruur’, 23u45 op Canvas

‘Winteruur’ is ook nu nog steeds een literair magazine waarin Wim Helsen elke avond een gast uitnodigt voor een gesprek over zijn of haar favoriete tekst en de schoonheid van het geschreven woord. Deze keer is het de beurt aan presentatrice Sofie Lemaire. Wij zijn alvast benieuwd wat zij komt declameren...

‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’, 20u35 op VTM

Er was even twijfel of er nog een derde seizoen kwam van de verborgencamerashow aangezien presentator Jens Dendoncker ondertussen ook zélf een bekend gezicht is. En da’s niet zo handig als je nietsvermoedende mensen wil foppen, zo blijkt. Gelukkig konden bedenker Tim Van Aelst en zijn ploeg toch nog genoeg nietsvermoedende Vlamingen vinden. Zo gaat Jens vanavond undercover als - jawel - eend en wordt Tijs ‘Jef Van Echelpoel’ Vanneste in naam van zijn echtgenote Lisse gefopt...

‘ The Mask of Zorro ’, 20u35 op VIER

Anthony Hopkins! Antonio Banderas! Catherine Zeta-Jones! Zorro! Voila, een zeer summiere samenvatting van ‘The Mask of Zorro’. Graag gedaan!