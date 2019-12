TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 13 december IDR

13 december 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Belgium’s Got Talent’, 20u40 op VTM

Nadat we ons wekenlang verbaasden over het (nog steeds) talrijk aanwezige talent van eigen bodem, moeten de deelnemers van ‘Belgium’s Got Talent’ nu de strijd aangaan in de liveshows. Vanavond is dat al voor de zesde en laatste keer het geval. En eerlijk? Wij zijn nu al benieuwd of de acts van vanavond net zo magisch zijn als goochelaar Steven, die je in het bovenstaande filmpje kan bekijken...

‘The Team 2', 23u25 op VTM

Na ‘Belgium’s Got Talent’ geen zin om te zappen? Dan kan je ook blijven hangen voor het tweede seizoen van de Europese misdaadserie ‘The Team’. In de eerste reeks zorgde Veerle Baetens voor het tricolore element, in de tweede is die eer weggelegd voor Lynn ‘Paula Liekens’ Van Royen. Een logische keuze, als je het ons vraagt. Want als er iemand even straf is als Veerle, dan is het zij wel, toch? En nee, we gaan ook niet klagen dat VTM de reeks verzet heeft naar 23u25. Nu hebben we tenminste eens een reden om niet vroeg in ons bed te liggen!

‘Cars 3', 18u45 op Q2

Een animatiefilm over auto’s. Voila, nu weet u ongeveer alles over ‘Cars 3'. Graag gedaan!

‘The name of the rose’, 22u00 op BBC 2

Een adaptatie van Umberto Eco’s klassieker ‘De naam van de roos’? Meestal vinden wij het boek beter dan de film/reeks, maar in dit geval werden we verwend door BBC 2. Vanavond mogen we een laatste keer genieten van dit verhaal over soldaten, monniken en sterfgevallen.