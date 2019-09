TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 28 september IDR

28 september 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Hunters’, 21u35 op Canvas

Hoera, een Zweedse misdaadserie! Of ze daarin ook gaan behandelen hoe je een Billy-boekenkast uit Ikea nu best in elkaar vijst? Geen idee, maar wij zijn wel enthousiast dat Canvas vanavond de eerste twee afleveringen van deze uitstekende zesdelige reeks - met een glansrol voor ‘Wallander’-acteur Rolf Holger Lassgård - programmeert. Wij ploffen alvast voor de buis met een geut brännvin in de buurt. En jullie?

‘Wat een jaar!’, 20u30 op VTM

Hoera! Het is vandaag de vierde aflevering van het tweede seizoen van ‘Wat Een Jaar’. En dat is nog steeds de nostalgische spelshow waarin Koen Wauters, Jonas Van Geel en Nathalie Meskens met enkele bekende gasten terugkeren naar een bepaald jaartal. Wij kijken vooral uit naar de zangstondes op het einde van iedere aflevering, want die zijn telkens geniaal!

‘Interstellar’, 20u05 op VIER

Fans van het betere ‘sciencefiction’-werk kunnen vanavond afstemmen op VIER, want zij zenden ‘Interstellar’ uit. Daarin kruipt Matthew McConaughey in de huid van Cooper, een ex-astronaut. Hij krijgt de opdracht om samen met enkele anderen een planeet te zoeken waar de mens kan leven, want de aarde is na een grote milieuramp helaas onbewoonbaar geworden. Met andere woorden: dé ideale film voor de klimaatspijbelaars onder ons!

‘Marianne and Leonard: words of love’, 22u00 op BBC 2

Wat is de liefde als ze niet tragisch is? Het zou een retorische vraag zonder weerga kunnen zijn, maar Leonard Cohen en Marianne Ihlen waren daar het levende bewijs van. De zanger ontmoette zijn Noorse muze in 1960 op het Griekse eiland hydra, dat indertijd een pleisterplaats was voor hippies. Hoewel Marianne indertijd getrouwd was en een kind had, bleek dat in de tijd van de free love geen onoverkomelijk probleem te zijn. Dat de twee uiteindelijk uit elkaar gingen, zou de vonk tussen hen nooit doven. Zelfs hun dood is daar een vreemdsoortig bewijs van. Marianne stierf in 2016 aan de gevolgen van leukemie, drie maanden later bezweek Cohen aan dezelfde ziekte...