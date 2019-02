TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

23 februari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Revenant’, 20u10 op Vier

Hij heeft er lang op moeten wachten, maar door z’n vertolking in ‘The Revenant’ kreeg acteur Leonardo DiCaprio - na een hele resem nominaties de voorgaande jaren - in 2016 eindelijk z’n eerste Oscar. Of dat ook terecht is, kan u vanaf 20u10 ontdekken op Vier.

‘Two Weeks Notice’, 20u25 op Vijf

Meer zin in een romantische komedie? Dan heeft Vijf met ‘Two Weeks Notice’ de perfecte film voor jou in de aanbieding. Daarin kruipt Sandra Bullock in de huid van Lucy Kelson, een knappe en intelligente advocate die voor de rijke rokkenjager George Wade (Hugh Grant) werkt. Maar wanneer George steeds meer van Lucy gaat eisen, beseft zij dat het zo niet verder kan. Lucy neemt ontslag, maar George wil haar niet zomaar laten gaan...

‘The Blind Side’, 20u35 op Zes

Ben jij wél een grote fan van Sandra Bullock, maar heb je echt geen zin in een film vol liefde? Dan is ‘The Blind Side’ het ideale alternatief voor jou. Daarin vertolkt Sandra de rol van Leigh Anne Tuohy, een rijke vrouw die een dakloze jongen een slaapplaats aanbiedt zodat hij les kan volgen aan een prestigieuze privéschool. Extra weetje: de film lijkt wel een sprookje, maar is desalniettemin gebaseerd op waargebeurde feiten. Extra extra weetje: deze vertolking leverde Sandra Bullock in 2010 een Oscar én een Golden Globe op.

‘Frans Bauer in China’, 21u35 op NPO 1

En jawel, ook deze week zijn we enthousiast over het feit dat ‘Frans Bauer in China’ op de buis is. Deze week reizen Frans en z’n echtgenote Mariska naar de Chinese hoofdstad Beijing, een van de grootste steden ter wereld. Hoe het olijke duo hun tijd daar doorbrengt, ontdek je vanaf 21u35 op NPO 1!

‘La la Land’, 22u op BBC 2

Kunnen Leonardo Dicaprio, Sandra Bullock én Frans Bauer je gestolen worden? Dan is er tenslotte ook nog de musicalfilm ‘La la Land’. Een melancholisch en muzikaal liefdesverhaal met Emma Stone en Ryan Gosling in de hoofdrollen. De film sleepte zes Oscars in de wacht, wat best een hele prestatie is als je bedenkt dat de twee hoofdrolspelers niet echt dol zijn op mekaar, om het zacht uit te drukken. Gelukkig (of juist niet, afhankelijk van wat je denkt over musicals- waren Emma en Ryan professioneel genoeg om dat niet te laten doorschemeren op het witte doek!