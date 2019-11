TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 16 november IDR

16 november 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Patser’, 21u10 op VTM

Hoera, want vanavond is het de televisiepremière van ‘Patser’, de film waarmee regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah hun visitekaartje afgaven in Hollywood. Logisch ook, want dit gangsterepos - dat zich afspeelt in Antwerpen - ontpopt zich al vanaf de eerste minuten tot een flitsende adrenalinetrip. Een wijze raad van onzentwege: de vijanden van de yogasnuivers kunnen zich beter onthouden, want het hele verhaal draait om een cokedeal...

‘De battle’, 20u10 op Vier

Een Nederlands-Belgische spektakelshow! James Cooke en Gert Verhulst! Katja Schuurman en Najib Amhali! Complexe uitdagingen tot een goed einde brengen! ‘t is gebeurd: wij hebben ‘De battle’ kort omschreven.

‘Frozen’, 20u30 op Q2

‘Let it goooooooo, let it goooooooooo...’: het moet zo ongeveer het enige zijn dat we weten over ‘Frozen’, maar laat dat de (sneeuw)pret niet drukken.