06 november 2019

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Animalitis’, 20u40 op Een

Hoera, ‘Animalitis’ is terug! En net als in het eerste seizoen volgt Dieter Coppens opnieuw enkele Belgische dierenexperts. Zo trekt hij in de eerste aflevering onder andere naar de Azoren en Frans Guyana. Beestig!

‘De Code van Coppens’, 20u35 op VTM

Wie de clan Coppens vanavond wil ontlopen, zal toch hard z’n best moeten doen. Niet alleen Dieter is immers op tv, ook zijn neven Staf en Mathias zijn te zien op het kleine scherm. Al doen ze dat met ‘De Code van Coppens’ wel op een concurrerende zender. Het concept is nog steeds hetzelfde als vorige week: een escaperoom op tv, waarbij twee BV-duo’s het tegen elkaar opnemen in een kamer vol puzzels, opdrachten en proeven, die ze om ter snelst tot een goed einde moeten brengen. Niels Albert en Christoff proberen Olga Leyers en Charlotte Timmers te snel af te zijn. Of dat ook lukt, ontdek je vanaf 20u35 op VTM!

‘Sergio & Axel: van de Kaart’, 21u45 op VTM

Een culinaire reisreeks waarin Axel Daeseleire en Sergio Herman de honneurs waarnemen. Awel, daar krijgen wij dus spontaan honger van. Nadat het duo vo tijdens hun passage in India ontdekte dat hun darmen en de lokale keuken geen al te beste match vormden, trekken ze nu voor het vijfde luik van hun trip naar Libanon. Niet meteen de meest toeristische bestemming die ze konden bedenken, maar hopelijk ontdekken de twee wel enkele lekkere ‘gerechjes’ om duimen en vingers bij af te likken!

‘Forever Young’, 20u35 op VIER

Elk jaar trekken honderden Vlaamse jongeren de wereld in, hun dromen achterna. Maar soms gaat er op dat onvergetelijk avontuur helaas ook iets heel erg mis... Waardoor die prachtige trip plots een doodvonnis betekent. In ‘Forever Young’ reist Frances Lefebure hen achterna. Samen met broers, zussen, ouders of beste vrienden maakt ze die laatste reis opnieuw, en onderweg houden ze de warme herinneringen aan de overledene springlevend. Pakkende televisie? We dachten het wel, ja.

‘BH90210', 20u35 op VIJF

Ben jij groot geworden met ‘Beverly Hills 90210' of ben je benieuwd naar die hype uit de jaren ‘90? Dan kan je vanavond voor een stuk je hartje ophalen, want de cast (met uitzondering van Luke Perry, die stierf voor de opnames van start gingen) is weer helemaal terug. De voormalige tieneridolen spelen zichzelf in deze gloednieuwe, zesdelige dramareeks die werd geïnspireerd op hun echte levens en relaties. Dat lijkt ons alleen al in het geval van Tori Spelling - die onder andere ruzie heeft met haar moeder en ondanks een rijkelijke erfenis toch geldproblemen kreeg -, al voer genoeg voor zeven extra seizoenen...