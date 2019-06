TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 6 juni IDR

06 juni 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Is er een dokter in de zaal?’, 21u05 op Eén

Wat krijg je als je Philippe Geubels - aka een notoire hypochonder - een humoristische panelquiz over gezondheidsgerelateerde onderwerpen laat presenteren? Het uitstekende ‘Is er een dokter in de zaal?’, tiens. Vanavond krijgt Philippe het gezelschap van panelleden Margriet Hermans, James Cooke, Thomas Smith en het terugkerende fenomeen Jeroom. Benieuwd of ze op het vlak van ingebeelde ziektes hun quizmaster kunnen overtreffen!

‘House of Saud’, 21u20 op Canvas

Nee, Saudi-Arabië staat niet meteen bekend als het meest moderne land ter wereld. Maar stukje bij beetje probeert de 32-jarige prins Mohamed bin Salman het land wel moderner te maken. Geen gemakkelijke opdracht, zoals ook duidelijk blijkt uit deze driedelige docu.

‘Telefacts zomer’, 21u45 op VTM

Altijd al eens willen weten hoe het er achter de schermen van de beauty-industrie aan toegaat en hoe ze handig gebruik maken van influencers om hun producten te slijten? Stem dan zeker af op ‘Telefacts zomer’, want dan kom je het te weten. ‘Slimste Mens’-revelatie Julie Colpaert zal deze BBC-reportage om 21u45 inleiden.

‘Pure genius’, 22u40 op Vitaya

Geen zin in hypochonders of documentaires? Dan heeft Vitaya misschien wel het alternatief voor jou, want zij zenden de eerste aflevering van de gloednieuwe ziekenhuisserie ‘Pure genius’ uit. Daarin volgen we miljonair James Bell (Augustus Prew), die een ziekenhuis bouwt en dat tjokvol hypermoderne technologie propt. Zijn missie? Het leven van mensen met zeldzame en ongeneeslijke ziekten aangenamer maken. Oooooooooooooooooh...