TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 12 maart IDR

12 maart 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Rond de Noordzee’, 20u40 op Een

Ondertussen is ‘Rond de Noordzee’ - de uitstekende reportagereeks van Arnout Hauben - al aan z’n vijfde aflevering toe. Vanavond is te zien hoe Arnout naar de Orkney- en Shetlandeilanden trekt. Met enkele duikers gaat Arnout op zoek naar de gezonken Duitse vloot uit de Eerste Wereldoorlog. Alsof dat nog niet intensief genoeg is, vliegt Arnout vervolgens door naar Fair Isle, dat ongeveer in het midden ligt van de Orkney- en Shetlandeilanden. Fun fact: het eiland is niet alleen beroemd om z’n observatorium voor vogels, maar ook om hun unieke manier van breien.

‘Studio Tarara’, 20u35 op VTM

Op bovenstaande foto lijkt alles weliswaar nog in orde tussen Roxane en Ricky, maar trouwe kijkers van ‘Studio Tarara’ weten dat het koppeltje vorige week een zwaar auto-ongeluk kreeg. Iedereen is dan ook in shock wanneer ze het trieste nieuws vernemen. Voor Christine zorgt het ongeluk trouwens voor extra logistieke problemen. Zij organiseert de 24-uurs-marathon van ‘Studio Tarara’ voor de benefietactie Levenslijn, maar door het uitvallen van Ricky is ze een van haar twee hoofdrolspelers kwijt. De oplossing? Die is net zo simpel als verraderlijk, zo blijkt...

‘Eus in medialand’, 21u05 op NPO 2

Ja, wij waren al fan van de Nederlands-Turkse documentairemaker Ozcan Akyol toen hij voor ‘De neven van Eus’ - z’n vorige docureeks - naar Turkije trok. Akyol, die geboren is in Nederland en daar ook opgroeide, onderzocht toen hoe snel Turkije aan het veranderen was. Het leverde niet alleen uitstekende televisie op, Ozcan mocht er - helaas - ook doodsbedreigingen voor ontvangen omdat hij ook de minder fraaie kanten van de Turkse samenleving belichtte. Niet dat het hem tegenhoudt om moeilijke thema’s aan te kaarten, integendeel. In z’n vierdelige reeks ‘Eus in medialand’ zoekt de documentairemaker uit waarom zoveel mensen zich niet (of nauwelijks) terugzien in de mainstreammedia. Aanrader!

‘Inside the factory: Beer’, 21u op BBC 2

Wie ons een beetje kent, die weet dat wij op tijd en stond wel een pintje (of meerdere) kunnen smaken. En omdat we die liefhebberij uiteraard ook graag op een wetenschappelijke wijze staven, laten we ons daarbij graag een handje helpen door de Britse omroep BBC 2. Zij zenden vanaf 21u immers ‘Inside the factory: Beer’ uit. Daarin onderzoeken presentatrice Cherry Healey en ‘MasterChef’-gezicht Gregg Wallace hoe ons favoriete geestrijke gerstenat wordt geproduceerd. Schol!