TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 9 juni IDR

09 juni 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Twee tinten grijs’, 20u20 op Eén

Wij moeten nog (steeds) meer dan dertig jaar wachten voor we op pensioen mogen, maar voor klankman Pascal Braeckman (57) en muzikant Jan Van Eyken (65) komt de dag dat ze niet meer moeten werken steeds dichterbij. En omdat je nu eenmaal beter kan weten wat je te wachten staat, gingen de heren op onderzoek naar hoe hun leven er kan uitzien als ze gepensioneerd zijn. Vanavond sluit het olijke duo zich aan bij een wandelclub. De eerste stap is daarmee gezet, toch?

‘Unité 42', 21u00 op Eén



Een nieuwe week, een nieuwe aflevering van misdaadreeks ‘Unité 42'. Daarin staat nog steeds het team cybercriminaliteit van de Brusselse politie centraal. Deze keer draait alles om de ontdekking van een prostitutienetwerk...

‘Groeten uit’, 20u35 op VTM

Omdat herhalingen soms ook gewoon tof zijn: wie vanavond graag katja Retsin en haar gezin wil zien terugkeren naar 1984 - het jaar waarin Katja twaalf jaar oud was -, zit gebeiteld bij VTM. Nadat Kürt Rogiers, Ben Segers en Herman verbruggen al te zien waren in deze ‘best of’-reeks van ‘Groeten uit’, is het nu de beurt aan Retsin. De komende weken stappen ook Evi Hanssen en Davy Gilles nog terug in de teletijdmachine.

‘Faroek’, 21u35 op VTM



Geen zin om de misdaad op z’n beloop te laten? Dan hoef je niet eens te zappen, want na ‘Groeten uit’ is het de beurt aan misdaadjournalist Faroek Özgünes. Die gaat in ‘Faroek’ - soms moet je het niet ver gaan zoeken om je programma een naam te geven - weer op zoek naar tips van kijkers, in de hoop dat op die manier enkele onopgeloste delicten toch een ontknoping kennen. vanavond is het alweer de laatste aflevering, dus scherp die speurneus maar aan!

‘Undercover girlfriends UK’, 21u35 op Vijf



Wat als... je zo jaloers bent dat je lief niet alleen op vakantie mag? Dan ga je hem bespioneren, tiens. Of dat is toch wat de dames van ‘Undercover Girlfriends’ doen. Net als vorig seizoen doen ook deze keer vijf koppels mee, maar dit keer gaat de vakantie door op het Griekse eiland Rhodos. De mannen denken dat hen een leuke vakantie te wachten staat en dat ze vrij zijn om te doen wat ze willen, maar dat is buiten de dames gerekend. Zij zijn de heren achterna gereisd om een oogje in het zeil te houden. Ook in deze voorlaatste aflevering viert #dramaisnotacrime weer hoogtij!