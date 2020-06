TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 5 juni IDR

05 juni 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘13 Reasons Why S4', vanaf vandaag op Netflix



Je moet het maar kunnen: een (fictieve) serie maken over een hoofdpersonage dat - zelfs voor de reeks van start ging - al dood was. En toch is dat precies wat ‘13 Reasons Why’ deed. Drie jaar nadat Hannah Baker zelfmoord pleegde en aan de hand van 13 tapes uitlegde waarom ze dat gedaan had, komt nu ook de reeks aan z’n einde. Omdat dit het laatste seizoen van deze populaire tienerserie is, beloven de makers ook om eindelijk uit te leggen hoe de vork in de steel zit. Wij zijn benieuwd!

‘Spider-Man: homecoming’, 20u35 op VTM



Volgens kenners zou ‘Spider-Man: homecoming’ de beste film uit deze superheldenfranchise zijn. Of dat waar is moet u zelf ontdekken, maar we willen wel zo vriendelijk zijn om de korte inhoud van de film mee te geven. Alles draait andermaal om Peter ‘Spider-Man’ Parker (Tom Holland). Na z’n eerste superheldengevecht met superheldengroepering The Avengers keert hij terug naar het normale leven, maar dat verloopt niet echt zoals het zou moeten blijkbaar...

‘Temptation Island’, 20u35 op Vijf



Ze wisten ons aflevering na aflevering te entertainen, maar vanavond komt er onherroepelijk een einde aan dit seizoen van ‘Temptation Island’. Drie maanden na het laatste kampvuur laten de koppelhelften nog een keer de camera’s toe in hun leven. En die registreert - in het geval van Arda - zelfs een nieuwe liefde. Al is nieuw nu ook weer veel gezegd...

‘Louis Theroux: beware of the tiger’, 21u15 op NPO 3



Wat als... Louis Theroux op bezoek zou gaan bij Joe Exotic, een van de hoofdpersonages uit de Netflixreeks ‘Tiger King’? Het is geen fictieve vraag, want in 2011 deed Louis precies dat. Het verslag daarvan wordt door de Nederlandse zender NPO 3 vanavond nog eens vanonder het stof gehaald. ‘Cause he saw a tiger...