TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

04 januari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Medicis’, 22u05 op Een

Zin in een portie historisch drama? Dan zit je goed bij Een, want zij gaan vanavond van start met het tweede seizoen van ‘The Medicis’. Daarin volgen we opnieuw het wel en wee van de machtige Italiaanse familie De Medici, die in het Firenze van de vijftiende eeuw de touwtjes stevig in handen hadden.

‘La La Land’, 21u05 op VTM

Ben jij erg benieuwd naar musicalfilm ‘La la land’, maar heb je die helaas niet in de cinemazalen kunnen bekijken? Goed nieuws dan, want VTM heeft vanavond de tv-première te pakken. Vanaf 21u05 kan je de lotgevallen volgen van mia (Emma Stone), een jonge deerne die ervan droomt om actrice te worden in Hollywood. Op een dag ontmoet ze jazzmuzikant Sebastian (Ryan Gosling), die haar hele leventje op z’n kop zet. Fun fact: tijdens de uitreiking van de Oscars voor 2016, leek de prent ook z’n zevende nominatie - die voor ‘Beste Film’ - te kunnen verzilveren. Léék, want na twee minuten bleek dat ‘Moonlight’ met het beeldje aan de haal ging.

‘The Hangover Part III’, 20u35 op Vier

We geven het grif toe: wij vinden ‘The Hangover’-franchise echt geweldig. Dat Vier vanavond het derde deel van de trilogie uitzendt, kan dan ook volmondig op onze goedkeuring rekenen. Daarin volgen we opnieuw de avonturen van Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) en Doug (Justin Bartha). Zij leiden - twee jaar na hun waanzinnige avontuur in Bangkok - opnieuw een rustig leventje. Tot hun beste vriend Alan (Zach Galifianakis) zijn medicijnen niet meer wil slikken en compleet door het lint gaat...

‘Bazart: Het begin voorbij’, 23u50 op Q2

You either love them or you hate them, maar je kan niet ontkennen dat Bazart een van de populairste Belgische bands van het moment is. In deze docu wordt er dieper ingegaan op de band en hun succes.