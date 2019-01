TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

14 januari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘True Detective 3', vanaf vandaag op Play, Play More en Play More Cinema

Vanaf vandaag kunnen klanten van Telenet - mits je over het juiste abonnement beschikt, that is - beginnen aan het derde seizoen van de alom bejubelde HBO-reeks ‘True Detective’. Dit seizoen draait rond Wayne Hays (Mahershala Ali), een legerveteraan die zich omschoolde tot detective. Wayne bijt zich vast in een cold case uit 1980, toen twee kinderen spoorloos verdwenen na een fietstochtje...

‘Hoe zal ik het zeggen?’, 20u35 op VTM

Ook vanavond gaat Jens Dendoncker weer op pad om mensen beet te nemen. Vanavond moet je zeker kijken, want dit keer krijgt Sven De Ridder er stevig van langs. En geloof ons: da’s niet de enige verrassing waarbij Jens straks betrokken is!

‘Master and Commander: The Far Side of the World’, 20u35 op Q2

Heb jij meer zin om jezelf in een echt avontuur te wanen? Zap dan om 20u35 naar Q2, want zij zenden het uitstekende ‘Master and Commander: The Far Side of the World’ uit. Daarin kruipt Russell Crowe in de huid van Jack Aubrey, de kapitein van een Brits oorlogsschip. Jack en zijn bemanningsleden gaan de strijd aan met de vloot van Napoleon en dat zorgt uiteraard voor heel wat gevechten en dingen die ontploffen. Of er ook protesten waren over brandstofprijzen, konden we niet achterhalen.

‘(500) Days of Summer’, 20u35 op Vitaya

Worstel jij op maandag al eens met de vraag of echte liefde al dan niet bestaat? Dan moet je zeker naar ‘(500) Days of Summer’ kijken, want da’s precies het dilemma waar Summer (Zooey Deschanel) en Tom (Joseph Gordon-Levitt) mee worstelen. Summer gelooft er niet in, terwijl Tom - door verliefd te worden op Summer - dat wél doet. Hoe dat afloopt, gaan we uiteraard niet verklappen!