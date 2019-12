TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 21 december IDR

21 december 2019

‘Mrs. Doubtfire’, 21u35 op Eén

Wat moet je doen als je dol bent op je drie kinderen, maar gaat scheiden van je vrouw? Wij kunnen wel wat dingen bedenken, maar op de creatieve oplossing van Daniel (Robin Williams) in ‘Mrs. Doubtfire’ zouden we - eerlijk is eerlijk - nooit zijn gekomen. Hij kruipt namelijk letterlijk in de huid van een Britse gouvernante die hij - jawel - misses Doubtfire doopt. Nog steeds geestig, als je het ons vraagt!

‘Paddington 2', 20u30 op VTM

Een film met een schattige beer in de hoofdrol. Voilà, tot zover onze bondige samenvatting van ‘Paddington 2'. Zeg nu nog eens dat wij altijd zo ver afdwalen dat je niet meer weet waar het om draait!

‘Charlie And The Chocolate Factory’, 20u25 op VIER

Toegegeven: wij zijn grote fans van de combo Tim Burton en Johnny Depp. ‘Charlie And The Chocolate Factory’ vinden we dan ook een fantastische film. Visueel zorgt Burton alweer voor een hoogstandje, terwijl Johnny Depp als Willy Wonka een heerlijk excentriek personage neerzet. Na ettelijke keren nog steeds het bekijken waard!

‘Unknown Brood’, 22u40 op NPO 3

Kunnen een onorthodoxe oma, een beer en Willy Wonka je gestolen worden? Dan heb je gelukkig ook nog een alternatief met ‘Unknown Brood’, een documentaire over het leven van schilder en rocker Herman Brood. Aan de hand van nooit eerder vertoond materiaal en getuigenissen van mensen die Brood goed kenden, schetst maker Dennis Alink een intrigerend beeld van de man. Aanrader!