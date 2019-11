TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 29 november IDR

29 november 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Belpop’, 21u20 op Canvas

Ja, wij kunnen heel erg genieten van ‘Belpop’, de docureeks waarin iconen uit de Vlaamse muziekgeschiedenis in de spotlights worden gezet. Vanavond is het de beurt aan Luc De Vos. Dag op dag vijf jaar geleden werd bekend gemaakt dat de muzikant plots was overleden. Of dit een straf eerbetoon is? We dachten het wel!

‘Rode Neuzen Dag: de liveshow’, 20u40 op VTM

Wie benieuwd is hoeveel Rode Neuzen Dag dit jaar heeft opgebracht om kwetsbare jongeren te ondersteunen, kan dan weer afstemmen op VTM. Daar presenteren An Lemmens en Niels Destadsbader de slotshow van deze benefietactie. Er zullen trouwens niet alleen beelden worden getoond van het ‘Rode Neuzen Dag XL Concert’ in het Antwerpse Sportpaleis, ook heel wat bekende gezichten komen langs.

‘The Team 2', 23u50 op VTM

We geven het grif toe: wij waren zot van het eerste seizoen van ‘The Team’, een internationale coproductie waarin Veerle Baetens eens te meer liet zien wat voor een rasactrice ze is. Voor de tweede reeks werd Veerle vervangen door Lynn ‘Paula Liekens’ Van Royen, maar daar gaan we niet over klagen. Want als er iemand even straf is als Veerle, dan is het zij wel, toch? En nee, we gaan ook niet klagen dat VTM de reeks definitief verzet heeft naar tien voor twaalf ‘s nachts. Nu hebben we tenminste eens een reden om niet vroeg in ons bed te liggen!

‘Robin Hood’, 20u35 op VIER

Geen zin in muziek, liefdadigheid of het betere internationale speurwerk? Dan kan je ook bij VIER terecht, want zij zenden vanavond ‘Robin Hood’ uit, waarin Russell Crowe in de huid kruipt van de legendarische volksheld.

‘Captain underpants: the first epic movie’, 19u00 op Q2

Onderbroekenlol, maar dan letterlijk. Voila, da’s onze korte samenvatting van ‘Captain underpants: the first epic movie’. Graag gedaan hoor.