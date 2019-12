TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 1 december IDR

01 december 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Donderen in Keulen’, 20u00 op Eén

Boe, want het is dit seizoen de laatste keer deze quiz op zondagavond! Met Sven De Leijer als quizmaster, een arsenaal BV’s (Dina Tersago! Otto-Jan Ham! Jan Jaap van der Wal! Walter Grootaers!) én onbekende mensen. Hoera!

‘De Twaalf’, 21u05 op Eén

Hoera, Vlaamse topfictie op zondag! ‘De Twaalf’ blijft scoren, niet in de eerste plaats omwille van de acteerprestaties van Maaike Cafmeyer, die in de huid kruipt van schooldirectrice Frie Palmers. Heeft ze Brechtje en Roos nu wel of niet vermoord? Vanavond is het de beurt aan kroongetuige Stefaan (Johan Heldenbergh) om te vertellen wat hij gezien heeft. Of hij er een zelfde mening op nahoudt als Holly (Charlotte De Bruyne), ontdek je vanaf 21u05.

‘Furious 7', 20u40 op VTM

In onze jeugdjaren waren heel wat meisjes in onze vriendenkring zot van acteur Paul Walker. Toen ‘Furious 7' uitkwam, zakten ze bijgevolg in grote getale af naar de Vlaamse bioscoopzalen, aangezien het de laatste film was van hun grote held. Paul overleed immers op 30 november 2013 - oh ironie - na een autocrash. ‘Furious 7' werd daarom ook aan hem opgedragen.

‘Oblivion’, 20 uur op VIER

Tom Cruise die andermaal de wereld wil redden. Tot daar onze bondige samenvatting van ‘Oblivion’, een avonturenfilm die zich afspeelt in 2077. Met een beetje geluk zijn wij dan net negentig geworden én hebben we al onze tanden nog.

‘Game of Thrones S8', 20u35 op Q2

Ja, er was die blunder met de koffiebeker. En ja, heel wat fans waren niet tevreden over het verloop van deze laatste reeks. maar dat neemt niet weg dat ‘Game of Thrones’ hét fantasyfenomeen van de voorbije jaren was. En daarom zijn we stiekem ook wel blij dat Q2 vanavond - nadat Telenet dat al eerder deed - van start gaat met de eerste twee afleveringen van het laatste seizoen.