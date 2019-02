TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

08 februari 2019

16u42 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Remastered: the two killings of Sam Cooke’, vanaf vandaag op Netflix

‘Werd soulzanger Sam Cooke - bekend van onder andere de hits ‘A change is gonna come’ en ‘Wonderful world’ - in 1964 nu wel of niet vermoord?’, durven wij ons al eens op een vrijdagavond af te vragen. Gelukkig kunnen we dankzij Netflix vanaf vandaag op zoek gaan naar een antwoord dankzij de uitstekende docu ‘Remastered: the two killings of Sam Cooke’.

‘The Voice van Vlaanderen’, 20u40 op VTM

Vanavond gaat alweer de zesde editie van deze talentenjacht van start. Eerlijk? Wij wisten niet dat er nog zoveel muzikaal onontgonnen potentieel in ons landje vertoefde. Coaches Koen Wauters, Bart Peeters, Alex Callier en Natalia bewijzen vanaf 20u40 toch nog het tegendeezl door de beste zangstemmen van ons land uit de eerste blind auditions te pikken.

‘Het vonnis’, 22u30 op NPO 3

Wij zijn sowieso fan van Jan Verheyen, maar ‘Het Vonnis’ - zijn rechtbankdrama uit 2013 - vinden we de absolute kroon op z’n werk. Daarin vertolkt Koen De Bouw de rol van Luc Segers, die na drie weken uit een coma ontwaakt en verneemt dat z’n vrouw en dochter zijn omgekomen bij een overval. Hij schakelt een advocaat in om de dader z’n straf niet te laten ontlopen, maar door een procedurefout is dat uiteraard wat er wél gebeurt. Luc is razend en zint op wraak, wat we best wel begrijpen. Zozeer zelfs, dat dit een van de weinige films is die yours truly twee keer in de cinema ging bekijken.