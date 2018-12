TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

07 december 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The American Meme’, vanaf vandaag op Netflix

Vanaf vandaag kan je op Netflix ‘The American Meme’ bekijken, een documentaire over verschillende mensen die bekend geworden zijn via het internet. De film, waarin onder andere Emily Ratajkowski en Hailey Baldwin/Bieber opdraven, toont haarfijn aan wat beroemd zijn vandaag de dag wil zeggen. We hadden het nooit gedacht, maar blijkbaar is dat dus écht hard werken!

‘The Voice Senior’, 20u35 bij VTM

Nu we de kindjes gehad hebben, start VTM vanavond met het allereerste seizoen van ‘The Voice Senior’, waarin coaches Dana Winner, Natalia, Helmut Lotti en Walter Grootaers op zoek gaan naar het grootste zangtalent bij zestigplussers. In de eerste editie bij onze noorderburen won Jimi Bellmartin, de kandidaat van Gerard Joling en Gordon.

‘Dancing with the Stars’, 20u35 op VIER

We zitten er al weken op te wachten, maar vanavond weten we ein-de-lijk wie zich de beste danser van ‘Dancing with the Stars’ mag noemen: Kat Kerkhofs, Leen Dendievel of James Cooke. Spannend!

‘Flikken Maastricht’, 20u35 op NPO 1

Geen zin in zingende oudjes of dansende BV’s? Zap dan snel naar NPO 1, want zij zenden vanavond de eerste aflevering van het - alweer - dertiende seizoen uit van ‘Flikken Maastricht’. Het seizoen opent met een vrouw die aangifte komt doen van de ontvoering van haar kind...

‘Black’, 22u35 op NPO 3

Dat ook onze noorderburen helemaal gek zijn op regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah? Sure thing, toch als we de programmatie van NPO 3 mogen geloven. Zij zenden vanavond immers ‘Black’ uit, de film waarmee het duo pas echt bekend werd in België. Terecht, want dit moderne ‘Romeo en Julia’-verhaal grijpt je recht naar de keel. De plot draait rond de liefde tussen Mavela en Marwan, die beiden lid zijn van een bende. Dat dit ingrijpende gevolgen heeft, kon u waarschijnlijk zelf al raden...