TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 7 april IDR

07 april 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Undercover’, 21u op Een

Ook deze week kan je op zondagavond kijken naar ‘Undercover’, de politieserie met Tom Waes en de Nederlandse actrice Anna Drijver in de hoofdrollen. Deze week moet Bob (Tom Waes) ervoor zorgen dat er - letterlijk - geen lijken meer uit de kast vallen op de camping...

‘De mol’, 20u op Vier

Ook dit jaar presenteert Gilles De Coster de zoektocht naar de mol, die dit keer in Vietnam doorgaat. En meer kunnen we daar niet over zeggen, want het moet spannend blijven, toch?

‘De luizenmoeder’, 20u25 op NPO 3

Hoewel het tweede seizoen van ‘De luizenmoeder’ iets minder populair was dan het eerste, bleef de reeks een dikke hit bij onze noorderburen. Vanavond kan je voor de laatste keer ontdekken waarom dat het geval is, want NPO 3 zendt vanaf 20u25 de seizoensfinale van de tweede reeks uit. De makers lieten al weten dat er geen plannen zijn voor een derde seizoen, maar in televisieland weet je dat natuurlijk nooit zeker...

‘Morten’, 20u55 op NPO 3

Te lui om na ‘De luizenmoeder’ weg te zappen? Geen probleem, want je kan aansluitend op NPO 3 de gloednieuwe misdaadserie ‘Morten’ bekijken. De reeks draait rond Morten Mathijsen (Peter Paul Muller), een man die z’n leven goed op een rijtje heeft. Wanneer Morten een oud-studiegenoot ontmoet, grijpt hij z’n kans om zich te profileren als kandidaat-premier. We hoeven u uiteraard niet te vertellen dat dit het begin is van heel veel miserie, maar we willen u er wel op wijzen dat in deze reeks ook heel wat Belgische acteurs te spotten vallen. Zo is het vanavond alvast de beurt aan Joke Devynck om onze eer hoog te houden.

‘Gone Girl’, 23u op BBC 2

Voor sommige mannen klinkt het ongetwijfeld als een droom, maar wat doe je als je vrouw plots van de ene op de andere dag verdwenen is? Ben Affleck, die voor ‘Gone Girl’ in de huid kruipt van Nick Dunne, weet daar alles van. Amy (Rosamund Pike) is de ochtend van hun vijfde huwelijksverjaardag immers nergens te bespeuren. Leeft Amy nog of heeft Nick haar iets aangedaan? Je ontdekt het vanaf 23u op BBC 2!