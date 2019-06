TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 2 juni IDR

02 juni 2019

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Mission: Impossible - Rogue Nation’, 20u45 op VTM

Een spionnenfilm met Tom Cruise in de hoofdrol. Voila, zo hebben we ‘Mission: Impossible - Rogue Nation’ kort voor u samengevat.

‘Love Island: Hotlist’, 20u30 op Vier

Wil jij graag helemaal up-to-date zijn met alles wat er de afgelopen week in de villa van ‘Love Island’ gebeurde? Check dan zeker ‘Love Island: Hotlist’, want daarin overlopen Holly Mae Brood en Viktor Verhulst de beste momenten van de voorbije week én krijgen we ook enkele ongeziene fragmenten voorgeschoteld. Woehoe!

‘Love Island’, 21u30 op Vier

Als je na het vorige programma nog meer ‘Love Island’ wil bekijken, dan raden we je aan om niet van zender te veranderen. Om 21u30 laat VIER immers een nagelnieuwe aflevering van de realityshow op je los!

‘Ex on the Beach: Double Dutch All Stars’, 21u30 op MTV

Is ‘Love Island’ naar jouw mening veel te soft? Dan is er gelukkig ook nog altijd het ‘All Stars’-seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, waarin ook de Nederlandse tweeling Sharon en Esmee zich van hun meest - ahum - fraaie kant laten zien. In deze aflevering hebben de dames hun zinnen gezet op een van hun medekandidaten, de Italiaanse zelfverklaarde casanova Elias. Benieuwd hoe dat gaat aflopen!

‘Siren’, 22u10 op Q2

Of zeemeerminnen ook naast het witte doek bestaan, laten we in het midden, maar in ‘Siren’ is dat gelukkig de vraag niet. In die reeks draait alles rond het kuststadje Bristol Cove, waar ooit geregeld zeemeerminnen opdoken. Leuk weetje: de hoofdrol in deze serie is voor de Vlaamse actrice Eline Powell, die de mysterieuze onderwaterbeauty Ryn Fisher vertolkt. Extra leuk weetje: Q2 zendt vanavond dan wel de eerste aflevering van het eerste seizoen uit, maar ondertussen raakte bekend dat er een derde seizoen zal worden ingeblikt. Go Eline!