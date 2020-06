TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 30 juni IDR

30 juni 2020

16u00 2 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Vive la vie!’, 21u35 op Een

Karl Vannieuwkerke bedacht samen met z’n ‘Vive Le Vélo’-ploeg een manier om toch nog een zomers programma op Eén te krijgen, nadat ‘Vive le vélo’ om coronaredenen onmogelijk was geworden. Die show werd ‘Vive la vie!’, een praatprogramma waarin Karl iedere avond twee gasten uitnodigt op een bijzondere plek in Vlaanderen. Vanavond is het de beurt aan Els Dottermans en Wim Opbrouck.

‘There’s something about Mary’, 22u35 op Q2



De liefde is niet simpel, zegt. In 1985 wordt student Ted Stroehman (Ben Stiller) smoorverliefd op de knappe Mary Jensen (Cameron Diaz), maar hij slaagt er niet in om haar hart te veroveren. Dertien jaar later is hij haar nog steeds niet vergeten - een mens kan al eens blijven hangen in het verleden - en huurt hij een privédetective in om haar op te sporen...

‘Evenblij maakt vrienden’, 21u25 op NPO 1

Soms moet je het echt niet ver gaan zoeken voor de titel van een programma. De Nederlandse presentator Frank Evenblij gaat in ‘Evenblij maakt vrienden’ op pad met (inter)nationale beroemdheden, die hij op deze manier beter wil leren kennen en tot z’n vriendenkring wil rekenen. Vanavond trekt Frank er onder andere op uit met onze favoriete durfal Tom Waes. Dolletjes!

‘Help, mijn borsten staan online’, 22u05 op NPO 3



Hoe onschuldig is sexting echt? Wij hebben daar geen antwoord op, maar Evi Hanssen gelukkig wel. Zij zocht onlangs voor Vier uit hoe dat precies in elkaar zit. Vanavond gaat de Nederlandse zender NPO 3 ook van start met het eerste deel van deze reportagereeks, waarin er dieper wordt ingegaan op de gevaren van seksueel getinte berichtjes. Als straks #tetteuh nogmaals trending is op Twitter, dan zitten wij er nog steeds voor niets tussen hé!