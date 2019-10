TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 20 oktober IDR

20 oktober 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Watchmen’, vanaf vandaag op Play

Als we de kritische website ‘Rotten Tomatoes’ mogen geloven, dan is deze HBO-reeks - een bewerking van de gelijknamige cultstrip over een (bijna) nuclear Amerika dat wordt bevolkt door superhelden - een echte aanrader. Of dat ook zo is, kan u vanaf vandaag ontdekken dankzij Telenet.

‘Grenslanders’, 21u00 op Eén

Hoera, want vanavond gaat Eén verder met de zevende (en voorlaatste) aflevering van ‘Grenslanders’. Daarin vallen de puzzelstukjes van het mysterie weliswaar stilletjesaan in elkaar, maar komt ook Bert (Koen De Bouw) opnieuw in een levensbedreigende situatie terecht...

‘Dancing with the Stars’, 20u00 op VIER

Vorige week was te zien hoe presentatrice Evy Gruyaert (nogal verrassend) haar dansschoenen mocht inpakken. Wij zijn dus benieuwd wie vanavond het onderspit moet delven, want in een wedstrijd waar zowel jury als publiek hun zegje hebben is dat moeilijk te voorspellen. Al lijkt het ons wel duidelijk dat het niet Kelly Pfaff zal zijn, want zij is al sinds de start de absolute topfavoriete...

‘Harkum’, 21u45 op NPO 3

Wat als... de armste gemeente van Nederland plots de rijkste blijkt te zijn dankzij enkele speculerende gemeentearbeiders? Dat is in grote lijnen het opzet van ‘Harkum’, een nieuwe komische serie die vanavond van start gaat op de Nederlandse zender NPO 3. Wij zijn benieuwd!