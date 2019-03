TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 30 maart IDR

30 maart 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Ant-Man and the Wasp’, vanaf 21u op Play More Cinema

‘Ant-Man’ is misschien de meest onwaarschijnlijke superheld uit de gigantische Marvel-stal, maar hij levert wel de grappigste film op. ‘Ant-Man and The Wasp’ overdondert ons met stevige actiescènes, coole gadgets, opvallende rolletjes voor Michael Douglas én Michelle Pfeiffer, maar het is vooral de onweerstaanbare humor die aanstekelijk werkt en van deze prent een totaalspektakel maakt. Tel daar nog een perfect gecaste Paul Rudd - als hoofdpersonage Scott ‘Ant-Man’ Lang - bij en je hebt een onweerstaanbare film!

‘Dat belooft voor later’, 20u25 op VTM

Staf Coppens, een hoop kinderen en candid camera. Voila, nu weet u ook deze week meteen waar u aan toe bent als u ‘Dat Belooft Voor Later’ wil kijken.

‘The Great Gatsby’, 20u25 op Vier

Ja, je kan momenteel op een geheime locatie in Brussel naar de belevingsmusical ‘The Great Gatsby’ gaan kijken, maar je kan ook lui zijn en gewoon naar Vier zappen, waar ze de film uit 2013 nog eens op je loslaten. Regisseur Baz Luhrmann (die van ‘Moulin Rouge’, ja) slaagt er als geen ander in om de uitbundige sfeer en beklijvende tristesse van de jaren ‘20 van vorige eeuw zo goed te vatten. Eerlijk? Wij zagen het boek van F. Scott Fitzgerald zo voor onze neus tot leven komen...

‘Kiri’, 22u40 op NPO 2

Meer zin in een misdaadreeks? Dan is de vierdelige serie ‘Kiri’ misschien wel iets voor jou. Daarin volgen we maatschappelijk werkster Miriam (Sarah Lancashire) en Kiri, een zwart meisje dat werd geadopteerd door een blank gezin. Miriam regelt dat Kiri zonder toezicht op bezoek mag bij haar biologische opa Tobi en diens tweede vrouw, maar tijdens dat bezoek verdwijnt Kiri...