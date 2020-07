TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 13 juli IDR

13 juli 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Vive la vie!’, 21u30 op Een

Karl Vannieuwkerke bedacht samen met z’n ‘Vive Le Vélo’-ploeg een manier om toch nog een zomers programma op Eén te krijgen, nadat ‘Vive le vélo’ om coronaredenen onmogelijk was geworden. Die show werd ‘Vive la vie!’, een praatprogramma waarin Karl iedere avond twee gasten uitnodigt op een bijzondere plek in Vlaanderen. Vanavond is het de beurt aan Ruud Vormer en zijn vrouw Roos America om langs te komen.

‘Belpop classics: Zap Mama’, 22u05 op Canvas

Ja, wij kunnen heel erg genieten van ‘Belpop Classics’, waarin iconen uit de Vlaamse muziekgeschiedenis in de spotlights worden gezet. Vanavond mogen we een laatste keer terugblikken, en dat doen we met het verhaal van Marie Daulne van Zap Mama. Een opmerkelijk relaas, waarbij ook David Byrne van Talking Heads en Michael Franti van Spearhead hun zegje komen doen. Iets met hoofden dus.

Wie deze televisionele tips (af en toe eens) leest, weet dat wij enorm grote fans zijn van misdaadseries. En dus kunnen we vandaag ook niet anders dan ‘De bunker’ aanprijzen. VTM haalt deze reeks uit 2015 over een Antwerpse cel van de Staatsveiligheid, immers nog eens vanonder het stof. Onder leiding van hun chef Pierre Mertens (Filip Peeters) moet het team - net als enkele jaren geleden begot! - dit keer proberen om te achterhalen wat de bedoeling is van een hacker van Anonymous.

‘Love Island’, 22u25 op VIJF

Nu we met zekerheid weten dat de Belgisch-Nederlandse versie van ‘Love Island’ terugkeert, wil VIJF ons laten warmlopen voor de realityshow. Totally up for that, mate!

‘De slimste mens’, 20u40 op NPO 2

Op het nieuwe seizoen van onze ‘De slimste mens ter wereld’ is het nog even wachten, maar op de Nederlandse zender NPO 2 beginnen vanaf vanavond gelukkig wel nieuwe afleveringen van de Nederlandse versie. Quizzen maar!