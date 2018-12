TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

22 december 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Lola Rennt’, 22u05 op Canvas

Altijd al een een Lola willen zien rennen? Goed nieuws dan, want Canvas zendt vanavond ‘Lola Rennt’ uit. Daarin volgen we Lola (Franka Potente), die haar vriendje moet helpen om honderdduizend Duitse Mark (iets meer dan 50.000 euro, nvdr) te vinden voor een stel gangsters...

‘wtFOCK’, 19u40 op VIER

Deze tienerreeks over een groep jongeren op een Antwerpse middelbare school werd in september in alle stilte op Instagram gedropt en groeide in korte tijd uit tot een fenomeen. De mensen die de reeks toen niet gevolgd hebben, krijgen vandaag een herkansing, want VIER zendt de eerste twee afleveringen uit. Geloof ons: dit is de moeite!

‘Conan the Barbarian’, 22u20 op CAZ

Ja, er bestaat een remake uit 2011 van deze film. Maar wij zijn en blijven fan van het origineel uit 1982, waarbij Arnold Schwarzenegger in de huid kruipt van Conan. Die neemt het op tegen tovenaar Thulsa Doom, die in een ver verleden Conans ouders vermoordde.

‘Watership Down’, 20u op BBC 1

Voor wie het even in Keulen hoort donderen: ‘Watership Down’ is gebaseerd op de gelijknamige roman van Richard Adams en vertelt het verhaal van een kolonie konijnen, die noodgedwongen moeten verhuizen. Samen vertrekken ze op een gevaarlijke reis. Onder andere James McAvoy (‘X-Men: Days Of Future Past’), Ben Kingsley (‘Iron Man’), Gemma Arterton (‘Prince Of Persia’), Olivia Colman (‘Broadchurch’) en John Boyega (‘Star Wars: The Force Awakens’) geven de konijntjes een stem. Vandaag kan je het eerste deel bekijken, morgen om 20u20 het tweede en laatste stuk.

‘Hats Off to Christmas!’, 20u25 op VIJF

Als er een zaterdag is die zich leent tot het bekijken van een kerstfilm, dan is het ongetwijfeld de zaterdag voor Kerstmis. VIJF heeft dat helemaal begrepen, want zij zenden vanaf 20u25 ‘Hats Off to Christmas’ uit. Daarin volgen we Mia (Haylie Duff, de oudere zus van zangeres/actrice Hilary Duff, nvdr). Zij is al tien jaar lang de uitbaatster van een kersthoedenwinkel - jep, een winkel gespecialiseerd in kerstige hoofddeksels - en wil graag promotie maken. Maar dan vraagt haar baas om zijn zoon op te leiden voor de functie die Mia wil...