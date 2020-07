TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 6 juli IDR

06 juli 2020

‘Vive La Vie!’, 21.20 uur op Eén

Karl Vannieuwkerke bedacht samen met z’n ‘Vive Le Vélo’-ploeg een manier om toch nog een zomers programma op Eén te krijgen, nadat ‘Vive Le Vélo’ om coronaredenen onmogelijk was geworden. Die show werd ‘Vive La Vie!’, een praatprogramma waarin Karl iedere avond twee gasten uitnodigt op een bijzondere plek in Vlaanderen. Vanavond is het de beurt aan Tom Lenaerts en Bart Cannaerts om langs te komen.

‘Belpop classics: Stef Kamil Carlens’, 22.05 uur op Canvas

Ja, wij kunnen heel erg genieten van ‘Belpop Classics’, waarin iconen uit de Vlaamse muziekgeschiedenis in de spotlights worden gezet. Vanavond is het de beurt aan muzikaal multitalent Stef Kamil Carlens.

‘De bunker’, 21.55 uur op VTM



Wie deze televisionele tips (af en toe eens) leest, weet dat wij enorm grote fans zijn van misdaadseries. En dus kunnen we vandaag ook niet anders dan ‘De bunker’ aanprijzen. VTM haalt deze reeks uit 2015 over een Antwerpse cel van de Staatsveiligheid, immers nog eens vanonder het stof. Onder leiding van hun chef Pierre Mertens (Filip Peeters) moet het team - net als enkele jaren geleden begot! - dit keer proberen om vat te krijgen op een Joodse criminele bende.

‘Love Island’, 22.25 uur op VIJF

Nu we met zekerheid weten dat de Belgisch-Nederlandse versie van ‘Love Island’ terugkeert, wil VIJF ons alvast even laten warmlopen voor de realityshow. De zender brengt vanaf vanavond immers de Britse versie uit 2018 op de buis. Bonkers!

‘A Confession’, 22.20 uur op NPO 2



Ja, wij hebben een zwakke plek voor Britse misdaadseries. En dus mag het geen verrassing zijn dat ‘A Confession’ ook in ons lijstje aanraders verzeild is geraakt. Vanavond zendt de Nederlandse zender NPO 2 de eerste aflevering van deze zesdelige reeks uit, waarin alles draait om een mysterieuze verdwijning. Extra pluspuntje: Martin Freeman speelt DS Stephen Fulcher, die het onderzoek voert.