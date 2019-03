TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 26 maart IDR

26 maart 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

'Rond de Noordzee’, 20u40 op Een

Wij worden al moe als we er nog maar aan denken, maar vanavond toont reportagemaker Arnout Hauben zich van z’n meest sportieve kant. Arnout gaat fietsen op de ‘North Sea Cycle Route’, het langste bewegwijzerde fietspad ter wereld. Zo reist hij verder van de Noorse kust richting Denemarken. Je kan ook gewoon met de bus gaan, denken wij dan...

‘Terug naar Rwanda’, 21u20 op Canvas

Op 6 april is het precies 25 jaar geleden dat de genocide in Rwanda het leven kostte aan zo’n 800.000 Tutsi’s en gematigde Hutu’s. In deze nieuwe, vijfdelige reeks wordt het drama van de genocide verteld aan de hand van enkele persoonlijke verhalen. Vanavond bijt Régine Bategure de spits af. Zij wist in 1994 op het nippertje aan de dood te ontsnappen en bouwde uiteindelijk een nieuw leven op in België. Ze keert samen met haar dochter terug naar Rwanda omdat ze de moordenaars van haar familie wil confronteren met hun daden...

‘Studio Tarara’, 20u35 op VTM

We zijn er al even op aan het wachten, maar vanavond volgt eindelijk de ontknoping van ‘Studio Tarara’. De hele ploeg is druk bezig met hun sketchmarathon ten voordele van Levenslijn, maar achter de schermen bereikt de spanning een hoogtepunt. De zwijgzame politie-agent Pascal (Boris Van Severen) ontdekt eindelijk het laatste puzzelstukje om de waarheid rond de mysterieuze dode te achterhalen...

‘André Hazes: Ik haal alles uit het leven’, 20u35 op Vijf

Geen zin in fietsavonturen, een terugblik op een vreselijke genocide of een dramareeks? Dan kan je nog altijd kijken naar de docureeks rond André Hazes Jr - de zoon van de overleden Nederlandse volksheld André Hazes, jawel. Daarin kan je vanavond zien hoe André en z’n partner Monique afscheid nemen van hun huis op het terrein van de familie van Monique. En dat valt hen zwaarder dan verwacht...