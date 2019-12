TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 5 december IDR

05 december 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘De ideale documentaire’, 22u15 op Canvas

Toegegeven: ‘De ideale wereld’ - het satirische actuamagazine met Jan Jaap van der Wal - is altijd een beetje speciaal, maar vanavond gaat het écht wel om een ‘specialleke’. In een unieke docu wordt er immers teruggeblikt op de meest legendarische momenten uit de voorbije vijfhonderd afleveringen.

‘Steenrijk, straatarm’, 20u35 op VTM

Rijk versus arm: het is niet alleen een tegenstelling die tot nadenken stemt, het leent zich ook uitstekend tot een televisieformat. En dus ruilen twee gezinnen in ‘Steenrijk, straatarm’ een week lang van huis en inkomen. Vanavond zendt VTM de aflevering uit waarin realityster Michel Van den Brande en zijn vriendin Sofie van huis en inkomen ruilen met de Nederlandse Jeanette en haar twee zonen. Dolle pret!

‘Alloo bij’, 21u40 op VTM

Hoera, want vanavond gaat alweer het vierde seizoen van ‘Alloo bij’ van start, de reportagereeks van - jawel - Luk Alloo, waarin hij een bekende Vlaming volgt. An Lemmens trapt de boel op gang, en dat mag je gerust opmerkelijk noemen. De blonde VTM-presentatrice staat er immers om bekend dat ze haar privéleven grondig afschermt...

‘Lock, stock & two smoking barrels’, 20u40 op CAZ

Het Britse antwoord op Tarantino, zo werd regisseur Guy Ritchie indertijd omschreven toen hij ‘Lock, stock & two smoking barrels’ op de wereld losliet. Later veranderde dat weliswaar in ‘de ex van Madonna’, maar wij zijn vooral blij dat we dankzij Ritchie de grote doorbraak konden meemaken van Jason Statham.

‘Giri/Haji’, 22u00 op BBC 2

Een misdaadserie die zich afspeelt in Tokio en waarvoor BBC 2 een samenwerking aanging met Netflix. Ziehier de ingrediënten die wekenlang onze fascinatie triggerden, maar waar we vanavond helaas afscheid van moeten nemen...