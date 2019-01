TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

28 januari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Hanne danst’, 21u20 op Canvas

Kan je op een jaar tijd een echte ballerina worden? Wij zouden sowieso ‘njet’ moeten zeggen, maar VRT-nieuwsanker Hanne Decoutere is er rotsvast van overtuigd dat het haar wel kan lukken. Dat wil ze dan ook bewijzen in ‘Hanne danst’, waarvan we vanavond alweer de derde aflevering te zien krijgen. En da’s eentje waarin Hanne een serieuze opdoffer te verwerken krijgt...

‘30 jaar VTM Nieuws’, 21u40 op VTM

Ook deze week geven Dany Verstraeten, Lynn Wesenbeek, Nadine De Sloovere, Stef Wauters en vele andere journalisten aan hoe ze de belangrijkste nieuwsfeiten van de voorbije dertig jaar hebben beleefd. Een echte aanrader als je jezelf oud wil voelen dus.

‘Zo man zo vrouw’, 20u35 op Vier

Heb jij jezelf altijd al afgevraagd hoe je een zeemeermin een nieuwe look moet geven? Dan ben je vanavond bij ‘Zo man zo vrouw’ aan het juiste adres! Jani krijgt namelijk de opdracht om Matthias en Lieke, die bijklust als - jawel - zeemeermin, een make-over te geven.