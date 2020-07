TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 29 juli IDR

29 juli 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Escape at Dannemora’, 22u10 op Canvas



‘Escape at Dannemora’ is een fictiereeks die op ware gebeurtenissen werd gebaseerd. De reeks, die werd geregisseerd door acteur Ben Stiller, gaat immers over een merkwaardige ontsnapping uit de gevangenis van het Amerikaanse stadje Dannemora in 2015. Twee moordenaars wisten toen te ontsnappen met de hulp van de 51-jarige gevangenisopzichter Tilly Mitchell (Patricia Arquette), met wie ze allebei een seksuele relatie hadden. Patricia Arquette won een Golden Globe voor haar vertolking. Als je ’t ons vraagt: volledig terecht!

‘De zomer van’, 21u00 op VTM

Programmamaker Eric Goens volgt in ‘De zomer van’ verschillende Bekende Vlamingen om eens te polsen hoe ze de zeer atypische zomer van 2020 beleven. Vandaag is het de beurt aan Laura Tesoro en Dany Verstraeten. Hoera!

‘Dode hoek’, 21u45 op VTM



Meer zin in een filmpje? Dan moet je zeker ‘Dode Hoek’ meepikken. Daarin draait alles rond Jan Verbeeck (Peter Van den Begin), commissaris bij de Antwerpse drugsbrigade. Hij staat bekend als ‘Mr Zero Tolerance’, een titel die hem uiterst populair én berucht maakt. Wanneer hij aankondigt dat hij de politie verlaat om zich, net vóór de verkiezingen aan te sluiten bij de extreemrechtse partij VPV, zorgt dat voor heel wat commotie. En zeker wanneer een inval niet helemaal volgens plan verloopt...

‘De barak van Bartel’, 21u20 op Vier



Vlaanderens bekendste tuinman toont in dit magazine - dat enkele jaren geleden al te zien was op Discovery en TLC - hoe creatief je kan worden als je een tuinhuis of een chalet gaat neerpoten. Interessant... als je een hof hebt. Al zijn we sowieso blij dat we ‘The Sky is the Limit’-gezicht Jan Kriekels nog eens op televisie aan het werk kunnen zien!

‘Ibiza Dreams’, 23u45 op BBC 1



Een realityreeks over tien Britse jongeren die het willen maken op feesteiland Ibiza. Zeg nu nog eens dat wij niet kort en bondig kunnen zijn.