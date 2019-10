TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 5 oktober IDR

05 oktober 2019

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Sporza: WK Atletiek’, 22u55 op Canvas

Eerlijk? Wij kennen quasi niets van sport en kunnen het enkel appreciëren als we zelf niet uit onze luie zetel moeten komen. Gelukkig heeft Canvas naar dat laatste wel oren, want zij brengen vanavond verslag uit van de marathon op het WK Atletiek. Merci Canvas, merci!

‘Wat een Jaar!’, 20u30 op VTM

Hoera! Het is vandaag de vijfde aflevering van het tweede seizoen van ‘Wat een Jaar’. En dat is nog steeds de nostalgische spelshow waarin Koen Wauters, Jonas Van Geel en Nathalie Meskens met enkele bekende gasten terugkeren naar een bepaald jaartal. Wij kijken vooral uit naar de zangstondes op het einde van iedere aflevering, want die zijn telkens geniaal!

‘Magic Mike XXL’, 20u25 op Vijf

Channing Tatum die zijn kleren uittrekt. Hoeveel redenen moeten we u nog geven om naar ‘Magic Mike XXL’ te kijken?

‘Sterren in concert: André Hazes jr.’, 21u40 op NPO 3

Wie onze tv-tips een beetje volgt, die weet dat wij (niet zo’n heel stiekeme) fans zijn van André Hazes jr. Het mag dan ook niet echt een verrassing zijn dat we de registratie van Andrés concert op 8 januari 2017 in Amsterdam nu ook aanraden. Toch?

‘La La Land’, 22u20 op BBC 2

Kunnen sport, een spelshow, Channing Tatum én André Hazes je gestolen worden? Dan is er tenslotte ook nog de musicalfilm ‘La la Land’. Een melancholisch en muzikaal liefdesverhaal met Emma Stone en Ryan Gosling in de hoofdrollen. De film sleepte zes Oscars in de wacht, wat best een hele prestatie is als je bedenkt dat de twee hoofdrolspelers niet echt dol zijn op mekaar, om het zacht uit te drukken. Gelukkig (of juist niet, afhankelijk van wat je denkt over musicals) waren Emma en Ryan professioneel genoeg om dat niet te laten doorschemeren op het witte doek!