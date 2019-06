TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 27 juni IDR

27 juni 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Max’, 21u10 op Eén

Ja, deze film is ondertussen 25 jaar oud. Maar dat neemt niets weg van z’n charmes, integendeel: wij kunnen nog steeds genieten van Max, het personage van Jacques Vermeire. Hij gaat door een moeilijke periode in z’n leven, waardoor z’n hobby (de tango dansen, red.) ook niet van een leien dakje loopt. Daar komt verandering in wanneer Max de beeldschone en uiterst getalenteerde danseres Annie (Greet Rouffaer) leert kennen. Ze wordt Max’ danspartner en ze mogen deelnemen aan het tangokampioenschap. Deze film lokte indertijd meer dan 643.000 mensen naar de bioscoop, en wij begrijpen waarom!

‘Telefacts zomer’, 22u op VTM

Altijd al eens willen weten hoe het er achter de schermen van een schoonheidskliniek aan toegaat en hoe zo’n plastische ingreep nu écht in elkaar zit? Stem dan zeker af op ‘Telefacts zomer’, want dan kom je het te weten. ‘Slimste Mens’-revelatie Julie Colpaert zal deze reportage inleiden.

‘The Expendables’, 20u35 op Q2

Sylvester Stallone! Jason Statham! Dolph Lundgren! Mickey Rourke! Voila, vier goede redenen om naar ‘The Expendables' te kijken. Graag gedaan!

‘Love Island’, 21u30 op Vier

Ondertussen zorgen niet alleen de nieuwe Islanders voor animmo, vanavond moet ook een van de mannen de villa verlaten. En dat zorgt er uiteraard voor dat de zenuwen strak gespannen staan...