TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 1 oktober IDR

01 oktober 2019

16u00 0 tv In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Durf te vragen’, 20u40 op Een

Siska Schoeters gaat in ‘Durf te vragen’ op zoek naar de grappige, inhoudelijke en soms ongepaste vragen die gewone Vlamingen stiekem hebben over iets minder gewone Vlamingen, van priesters over bdsm-beoefenaars tot mensen met dwerggroei. Vanavond is het de beurt aan rolstoelgebruikers. Wij zijn alvast benieuwd om te zien hoe zij omgaan met klassiekers à la ‘Kan jij nog seks hebben?’ of ‘Leef jij alleen van de ziekenkas?’ of...

‘Studio Stan’, 20u35 op VTM

In de vijfde aflevering van ‘Studio Stan’ ontvangt Stan Van Samang de muzikale vrienden van Peter Leyder. Toen hij onverwacht overleed, kwam dat niet alleen hard aan bij zijn familie, maar ook bij de muzikanten van zijn coverband Pearly Pete, waarvan Peter de frontman was. Zijn grote droom was om ooit een liedje op te nemen in een echte studio. Een droom die zijn vrienden nu als eerbetoon willen waarmaken, en waarvoor ze hulp krijgen van Stan en z’n team. Daarnaast krijgt de zanger ook Yasmina (een plastisch chirurge in opleiding) en de hoogzwangere Ilona over de vloer. Of Stan ook deze keer zijn eigen achtergrondkoor vormt - zoals in de bovenstaande video, jawel -, moet je wel zelf ontdekken...

‘Gert Late Night’, 21u15 op Vier

Hoera, want ook deze week is er weer ‘Gert Late Night’ op tv! Hoera, want Leen Dendievel - topwijverige hoera -, Luc Appermont - iconische hoera - en Katja Schuurmans - Hollandse hoera - komen langs! Hoera, want hoera!