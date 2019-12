TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 17 december IDR

17 december 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Het Huis’, 20u40 op Eén

Hoera voor Eric Goens, want hij heeft alweer een nieuw seizoen gemaakt van z’n fel gesmaakte reportagereeks ‘Het Huis’. Voor deze laatste aflevering is het de beurt aan ex-Miss België Lynn Wesenbeek.

‘Winteruur’, 23u05 op Canvas

‘Winteruur’ is ook nu nog steeds een literair magazine waarin Wim Helsen elke avond een gast uitnodigt voor een gesprek over zijn of haar favoriete tekst en de schoonheid van het geschreven woord. Deze keer is het de beurt aan schrijfster Dalilla Hermans. Wij zijn alvast benieuwd wat zij komt declameren...

‘Andy op Patrouille’, 20u35 op VTM

Hij is flik, speelt flik in ‘De Buurtpolitie’ én mag nu naar het buitenland... om flikken in hun natuurlijke habitat te gaan inspecteren. Jep, must be ‘Andy op Patrouille’. Dat is het nagelnieuwe programma van - jawel - Andy Peelman. In deze laatste aflevering blikt Andy Peelman met zijn Brusselse politiecollega’s terug op zijn bezoek aan de buitenlandse ordehandhavers. Benieuwd of bovenstaand fragmentje, waarin Andy in Barcelona vertoefde, ook aan bod zal komen...

‘Faroek’, 21u45 op VTM

Geen zin om de misdaad op z’n beloop te laten na ‘Andy op patrouille’? Dan hoef je niet eens te zappen, want na Peelman is het de beurt aan misdaadjournalist Faroek Özgünes. Die gaat in ‘Faroek’ - soms moet je het niet ver gaan zoeken om je programma een naam te geven - voor de laatste keer dit seizoen op zoek naar tips van kijkers, in de hoop dat op die manier enkele onopgeloste delicten toch een ontknoping kennen.

‘Gold Digger’, 22u00 op BBC 1

Een vrouw die iets begint met een veel jongere man. Voila, tot daar de korte inhoud van ‘Gold Digger’, een nieuwe zesdelige Britse dramaserie waarin de hoofdrol weggelegd is voor actrice Julia Ormond. Zij kruipt in de huid van Julia Day, een vrouw die per toeval de veel jongere Benjamin tegen het lijf loopt. Ze worden verliefd en beginnen een relatie, maar de kinderen van Julia twijfelen aan Benjamin. En zij niet alleen, want in deze laatste aflevering twijfelt Julia of ze wel moet doorgaan met haar geplande huwelijk...