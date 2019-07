TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 21 juli IDR

21 juli 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Ex On The Beach: Double Dutch’, 21u30 op MTV

Helaas, pindakaas. Vorige week probeerde Elodie haar medekandidate Jamecia nog een hak te zetten door in haar koffer te pissen, maar dat liep mis. De beplaste koffer bleek immers die van Lisa te zijn, waardoor Elodie plots de paria werd van het huis. meer zelfs: ook haar liefje Harrie moet niets meer van haar weten. En dus lijkt het er sterk op dat Harrie er vanavond in slaagt om het balkje met exen eindelijk vol te krijgen. Doet ie het of doet ie het niet?

‘Tomorrow Never Dies’, 20u40 op VTM

Toegegeven: deze Bondfilm had ook een plaatselijke missverkiezing kunnen zijn. want wat wil James Bond (Pierce Brosnan) meer dan ooit? World peace, jawel.

‘Free Willy’, 20u30 op ZES

Een film met een eigenwijze orka in de hoofdrol. Zeg nu nog eens dat wij niet kort en bondig kunnen zijn!