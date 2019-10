TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 22 oktober IDR

22 oktober 2019

16u08 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Durf te vragen’, 20u40 op Eén

Eerlijk? Wij hebben iedere week erg genoten van ‘Durf te vragen’, waarin Siska Schoeters op zoek ging naar de grappige, inhoudelijke en soms ongepaste vragen die gewone Vlamingen stiekem hebben over iets minder gewone Vlamingen, van priesters over bdsm-beoefenaars tot mensen met dwerggroei. Daarom vinden wij het jammer dat het vanavond al de laatste aflevering is van dit seizoen. Al zijn wij er zeker van dat Siska met deze uitzending heel wat monden zal doen openvallen. Zo komen er dames langs die kampen met een eetstoornis. Zij beantwoorden vragen à la ‘Zijn jullie niet gewoon op zoek naar aandacht?’, ‘Heb je veel moeten liegen om dit te verdoezelen?’, ...

‘Andy op patrouille’, 20u35 op VTM

Hij is flik, speelt flik in ‘De Buurtpolitie’ én mag nu naar het buitenland... om flikken in hun natuurlijke habitat te gaan inspecteren. Jep, must be ‘Andy op patrouille’. Dat is het nagelnieuwe programma van - jawel - Andy Peelman. Vorige week liet Andy in het Amerikaanse Calhoun County nog zien dat hij donders goed om kan gaan met een pistool, deze week trekt hij naar Chesapeake in Virgina om er de ordehandhaving van dichtbij te gaan inspecteren.

‘De Slimste Mens ter Wereld’, 21u25 op VIER

We hebben er even op moeten wachten, maar ondertussen is het zeventiende (!!!) seizoen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ volop van start gegaan. Presentator van dienst is nog steeds Erik Van Looy, die er meestal wel in slaagt om de quiz in goede banen te leiden. Al lukt dat ook niet altijd, zoals je in bovenstaand filmpje kan merken...