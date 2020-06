TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 22 juni IDR

22 juni 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Perry Mason’, vanaf vandaag op Play



Wij wisten het niet, maar blijkbaar is detective Perry Mason het hoofdpersonage in een legendarische televisiereeks, die tussen 1957 en 1966 liep op de Amerikaanse buis. Ruim zestig jaar na dat debuut krijgt de speurneus nu een eigen, achtdelige reeks. In ‘Perry Mason’ - soms moet je het niet ver zoeken - keren we terug naar het Los Angeles van de jaren ‘30. Als een kind vermoord wordt teruggevonden, moet Perry (Matthew Rhys) op zoek naar de dader. Spannend!

‘Le bureau des légendes’, 23u00 op Canvas



Onder het motto: ‘Omdat maandagavond al eens wat spannender mag zijn’, hebben ze bij Canvas nog steeds het vijfde seizoen van de uitstekende thrillerserie ‘Le bureau des légendes’ in de aanbieding. Daarin draait alles nog altijd rond de lotgevallen van een hoop undercoveragenten van de Franse Staatsveiligheid in het buitenland.

‘De bunker’, 21u55 op VTM



Wie deze televisionele tips (af en toe eens) leest, weet dat wij enorm grote fans zijn van misdaadseries. En dus kunnen we vandaag ook niet anders dan ‘De bunker’ aanprijzen. VTM haalt deze reeks uit 2015 over een Antwerpse cel van de Staatsveiligheid, immers nog eens vanonder het stof. Onder leiding van hun chef Pierre Mertens (Filip Peeters) moet het team - net als enkele jaren geleden begot! - op zoek naar enkele verdwenen kilo’s Semtex...

‘Jani gaat...’, 20u35 op Vier

Als ze hem missen, dan is Jani vissen. Voila, zo weet u ook weer wat onze favoriete stylist deze avond van plan is tijdens ‘Jani gaat..’!

‘White house farm’, 22u20 op NPO 2



Mag het vanavond wel een misdaadserie zijn, maar hoeft Antwaarpeuh niet per se een dragende rol te spelen? Dan kan je ook afstemmen op de Nederlandse zender NPO 2, want zij brengen de eerste aflevering van ‘White house farm’ op de buis. Dat is een zesdelige reeks die werd gebaseerd op een waargebeurde, meervoudige moordzaak die de Britten in 1985 in de ban hield.