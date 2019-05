TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 25 mei DBJ

25 mei 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Dode Hoek’, 20u45 op VTM

Peter Van den Begin staat zoals wel vaker intens te acteren en zet een doorslecht personage neer gemodelleerd naar ex-commissaris en oud-Vlaams Belanger Bart Debie. De film, geregisseerd door de Franstalige regisseur Nabil Ben Yadir maar met een overwegend Vlaamse cast, gaat vanavond in première.

‘Het grote debat’, 20u50 op Eén

Nog één keer halen alle Vlaamse partijvoorzitters het onderste uit de kan in wat voor hen het allerlaatste debat is in de aanloop naar de verkiezingen morgen. Als u nog niet weet wie uw Vlaamse, Europese en Federale stem verdient, wordt u vanavond misschien op de valreep nog iets wijzer.

‘Scream’, 23u00 op VIER

In de jaren 90 rolde er haast dagelijks een nieuwe horrorfilm van de band in Hollywood. Wes Craven’s insteek was echter origineler. Hij maakte een horrorfilm over horrorfilms en creëerde een ware hype die met talloze vervolgfilms en parodieën (de ene nog slechter dan de andere) bleef duren tot ver in het nieuwe millennium.

‘Dirty Grandpa’, 20u25 op Q2

Klasbak Robert De Niro laat zien dat hij gerust naast een strakke Zac Efron kan staan in deze geestige komedie over een energieke opa die zijn saaie kleinzoon leert feesten. De 73-jarige acteerlegende bewees tijdens de opnames trouwens dat hij zijn jonge tegenspeler zonder problemen of hulp op de schouders kon dragen.